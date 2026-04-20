北市樂儀旗舞觀摩 授旗建中征戰世界賽

台北市長蔣萬安授予建國中學樂旗隊台北市代表旗幟。（記者叢昌瑾攝）

台北市二〇二六年樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動昨日在和平籃球館登場，集結台北市十四校樂隊、儀隊與旗舞隊伍演出。活動中舉辦授旗典禮，由台北市長蔣萬安授予去年奪冠的建國中學樂旗隊台北市代表旗幟，並給予一百萬元支票，作為競賽經費及社團發展，支持建中學生七月遠赴荷蘭參加世界音樂大賽。

7月世界音樂大賽 市府補助百萬

蔣萬安提到，建國中學樂旗聯隊參加二〇二五年世界樂旗大賽勇奪總冠軍，今年也將代表台北，參加四年一度在荷蘭舉辦的世界音樂大賽；二〇二二年的世界音樂大賽，建國中學樂旗聯隊獲得第三名，期待今年他們能繼續突破自我、再創佳績。

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蔣萬安表示，樂儀隊強調學長姊傳承學弟妹的精神，昨天開場也是由中山女高校長張云棻，帶領超過一甲子、跨世代的聯隊展現青春與活力。蔣萬安說，大家選擇的不只是一個樂儀旗隊社團，而是一個不一樣的青春，投入大量的時間，用淚水、汗水堆疊出訓練的成果。他也提到，二〇二五年的國片《進行曲》，也是以樂儀旗隊為主題，呈現投入青春、譜出熱血的篇章。

蔣萬安表示，台北市教育局一直大力支援樂儀旗舞，未來也會持續編列預算、投入心力舉辦一年一度樂儀旗舞的觀摩表演，支持每年舉辦這項盛會，提供舞台讓熱愛樂儀旗舞的朋友能夠相互交流、彼此學習。

台北市昨舉行樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。（記者叢昌瑾攝）

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