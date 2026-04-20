大甲媽行程延誤 「閃電駐駕」趕路

大甲媽經過員林市區，警方沿路護送，防止暴力搶轎。 （記者顏宏駿攝）

大甲媽南下遶境行程十八日經過彰化市，但因信徒太熱情，行程一再耽誤，原訂十九日凌晨一點從南瑤宮起駕，結果拖到清晨三點多，媽祖神轎「閃電駐駕」便離開，為了趕行程，變身「飛天媽祖」，清晨六點已抵花壇鄉，昨天沿著台一線南下，中午經過北斗，下午在溪州鄉遶境，晚間八點多跨越濁水溪進入雲林縣境內。

因為在彰化市的行程一再耽誤，以致表訂行程全都亂了套，為了追回耽誤的行程，鑾轎速度不斷加快，經常出現「閃電駐駕」的情況，而轎夫各個抬得上氣不接下氣，信徒稱媽祖坐的是「飛天神轎」。

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為了迎接大甲媽和香客，各寺廟和熱心民眾都準備美食招待大家，鎮瀾宮董事長顏清標昨天中午到北斗華嚴寺品嘗菜色豐富的「清粥小菜」。顏清標也提醒大家，吃得下盡量吃沒關係，吃不下就不要多拿，要留給後面的人，否則三天香客就超過一百萬人，若拿了不吃也沒意思，要珍惜食物和志工的愛心。

昨天上午媽祖鑾轎一路趕，但下午來到溪州鄉速度又放慢，直到晚間八點多跨越濁水溪，穿過西螺大橋，進入雲林西螺鎮。

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