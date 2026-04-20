「台灣祭」吸客百萬 重振墾丁觀光

台灣祭為墾丁帶來強勁的觀光熱度。（記者蔡宗憲攝）

公部門引導 從消費轉向深度文化體驗 重塑獨立音樂朝聖地形象

記者蔡宗憲／專題報導

今年清明連假，由屏東縣府打造的「台灣祭」，震動大灣草坪，成功帶動百萬人潮，住房率近乎全滿；這場盛事的重要推手、縣長周春米強調，台灣祭不單是大型派對，更是墾丁觀光重塑品牌形象、邁向「質變」的關鍵一步。

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春吶基礎上 打造現代的音樂果實

回顧二十多年前，墾丁曾因「春天吶喊」成為獨立音樂朝聖地，現任副縣長鄞鳳蘭回憶，墾丁代表的是自由、純粹與原創，但隨著時代推移，春吶落幕後的墾丁一度陷入過度商業化、高物價與標籤化的負面循環。為找回音樂靈魂，縣府以「台灣祭」之名重新出發，這不僅是換名稱，更是精神的延續與進化，要在前輩打下的地基上，長出屬於現代年輕人的音樂果實。

世代傳承 父母訴說當年追夢故事

「台灣祭」現場可看見不少中年父母帶著孩子，述說當年南下追夢的故事。鄞鳳蘭認為，這種「世代傳承」正是台灣祭最迷人之處。透過優質陣容、完善接駁與透明消費環境，努力撕掉負面標籤。

面對近年「墾丁品牌危機」，周春米認為，墾丁擁有不可取代的自然條件與音樂底蘊，台灣祭的成功證明，只要公部門投入資源引導，並與在地配合，絕對能從負面新聞中突圍。縣府的規劃不只停留在連假熱度，而是要以此為契機，讓觀光從單純消費轉向深度文化體驗。

處理消費糾紛 整頓攤商推動正名

與此同時，地方也展現強大的自律決心。墾丁攤商市集文化協會（原墾丁攤商管委會）近期針對爭議調酒攤進行強勢懲處記點，獲得外界好評。執行長曾春惠指出，過去墾丁常成為屏東的代罪羔羊，不少事被冠以「墾丁」之名，導致形象受損。未來協會將推動「正名」行動，屬於墾丁大街區域的事務將勇於負責，透過管委會機制，第一時間介入處理消費爭議。

理事長張昌益強調，必須展現高度自律，透過管理費籌措與回饋機制提升街道服務，要把這塊「被抹黑的牆壁」收回來自己擦亮。除了攤商整頓，協會計畫讓大街周邊形成多元專業的「大型樂園」，擺脫夜市單一印象。

台灣祭的重低音於大灣草坪震動，吸引百萬人潮。（記者蔡宗憲攝）

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