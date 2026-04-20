淡江大橋機車道窄 若事故恐塞成一團

公路局北區公路新建工程分局昨辦淡江大橋自行車路騎活動，車友騎過橋頂比出愛心手勢。 （記者黃政嘉攝）

2.5公尺寬 僅容1輛機車 公路局：成立安全諮詢小組檢視改善

淡江大橋將於五月十二日通車，但近日許多民眾認為機車道過於狹窄，批評有如「狗道」，一旦出車禍可能撞成一團，相當危險，呼籲交通部公路局盡速改善；公路局北區公路新建工程分局長陳永傑回應，機車道現況二．五公尺寬，符合公路路線設計規範，目前已成立通車前安全諮詢小組，檢視優化作業。

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公路局：寬度符合設計規範規劃

陳永傑指出，淡江大橋機車道依據公路路線設計規範規劃，快速公路路肩外採用分隔設計，車道寬最小二．五公尺，機車道採實體分隔，寬度為二．五公尺，符合法規；淡江大橋屬於台六十一線快速公路系統，路肩外應採用分隔設計，因此淡江大橋設計機車單車道及專用道通行。

鄭宇恩：應尋求兼顧不同車速需求

新北市議員鄭宇恩說，淡江大橋機車道寬度僅能容納一輛機車經過，若有事故發生，後面車輛須等待事故排除，盼公路局盡速會同機車騎士、在地意見妥善溝通，尋求兼顧不同車速需求的方案，讓騎士行駛更安全順暢。

洪孟楷：將要求中央重視地方意見

立委洪孟楷表示，他會向交通部長陳世凱反映居民對機車道安全的疑慮，要求中央重視地方意見，另原本規劃四月廿三日安排立法院交通委員會辦理地方考察，前往八里及淡水召開「淡江大橋通車前交通順暢規劃」會議，現在將增列「針對淡江大橋機車道民眾安全疑慮回應及優化」議程，要求公路局提出完整評估與具體說明。

10年前思維設計 未考慮雙車道需求

記者現場目測機車道寬度，在行駛狀況下，兩車不太可能在保持安全下並行，若發生車禍，恐阻礙行車。

至於淡江大橋機車道為何當初未設計雙車道？淡江大橋工程人員說，淡江大橋是約十年前以快速公路系統的思維設計，即單純的汽車道，因此早期機車道規劃設計是二．五公尺寬，沒有現在常見的雙車道概念；從早期工程角度來看，二．五公尺在當時橋梁都是差不多寬，沒有特別窄。

2500位車友上大橋 拍下珍貴鏡頭

另外，交通部公路局昨天舉辦自行車活動，二五〇〇位車友分別騎上淡江大橋，並在大橋頂端停下車拍照，記錄珍貴的一刻，直呼「很好騎、不累」，興奮之情溢於言表。交通部次長陳彥伯與新北市長朱惕之共同開場鳴笛，勉勵車友享受騎乘樂趣，飽覽淡水河美景。

多名網友討論淡江大橋機車道過於狹窄，批評像「狗道」。 （記者黃政嘉攝）

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