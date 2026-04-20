宜蘭教育扎根 平地校園復育螢火蟲

宜蘭五結國小學童進行「黃緣螢」幼蟲野放。（民眾提供）

記者王峻祺／專題報導

螢火蟲被視為環境水質與生態的重要指標生物，宜蘭縣過去因城鄉開發與光害，導致這種俗稱「火金姑」物種逐漸失去棲地；近年在產、官、學界攜手下，透過教育扎根、光害管制、循環農業三大策略啟動系統性復育，讓微光重新在蘭陽平原閃耀，成為生態永續典範。

與台南大學生態團隊合作 野放幼蟲

平地校園復育計畫，是宜蘭復育螢火蟲行動一大亮點，五結鄉公所、五結國小與台南大學生態團隊合作，在五結國小種植水蓑衣、田字草等水生植物，為「黃緣螢」營造生長環境，校長洪祖熙希望透過棲地營造，找回校歌歌詞「小橋流水、田園芳草」意境，重現螢火蟲漫舞美景，喚回宜蘭人美好的兒時記憶。

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台南大學生態系兼任助理教授吳加雄帶領宜蘭學童野放幼蟲，讓生態保育理念向下扎根，逐步建立穩定族群。

礁溪匏崙村路燈換紅光罩 降低干擾

除了五結國小，礁溪鄉也積極營造螢火蟲友善環境，二〇一七年起，鄉公所將鄉內匏崙村匏杓崙路一帶的小礁溪重點賞螢路段路燈，陸續換成低干擾的紅光罩，兼顧夜間用路安全與生態保育，每年四、五月吸引賞螢人潮，將生態保育轉化為低碳旅遊。

頭城休閒農場 推無毒循環農業棲地

另外，頭城休閒農場力推無毒循環農業棲地，串聯周邊農友投入無化肥、無農藥農作，善用當地廢棄菇包，結合落葉、牛羊糞便等天然有機質，為幼蟲打造富含腐植質的生長環境。

宜縣府結合觀光 推出體驗螢河之旅

宜蘭縣政府每年舉辦賞螢季，集結多家休閒農場推出導覽活動，設置專屬賞螢地圖，邀請遊客體驗「螢河之旅」，透過產官學合作，打造雙贏的生態保育與觀光發展。

礁溪鄉公所成功將匏崙村匏杓崙路一帶，打造具生態觀光的賞螢秘境。（礁溪公所提供）

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