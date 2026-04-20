COPD就醫1年逾20萬人次 專家盼生物製劑納健保

台灣年輕病友協會日前聯合立委蔡易餘、黃秀芳、王正旭、陳菁徽召開「慢性阻塞性肺病防治政策檢討公聽會」。（記者方賓照攝）

肺阻塞醫療負擔沉重，專家引述健保資料指出，國內一年因肺阻塞急診與住院人次合計逾廿萬，胸腔科病房長期滿床。對於反覆急性惡化、現行治療效果有限的患者，臨床證實，新型生物製劑有助改善肺功能、降低惡化風險，呼籲加速納入健保給付。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情後胸腔科病房經常「滿載」，依健保統計，一年超過廿萬人次因肺阻塞急診或住院。他指出，肺功能是影響預後的關鍵指標，肺功能較差者致命風險顯著升高。新型生物製劑同時降低急性惡化風險並改善肺功能，根據實證數據推算，若患者接受最佳治療，可減少約三成（約六萬人次）急診或住院，有助將病情控制在前端，保留醫療量能給突發重症。

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有助改善肺功能 減輕負擔

成大醫院內科部胸腔內科醫師廖信閔指出，肺阻塞患者每發生一次急性惡化，生活品質即明顯下降，後續發作間隔也會縮短，形成惡性循環。本土資料顯示，即使使用三合一吸入劑，仍有五十七．三％患者再次惡化，六年內卅七．一％死亡。

他並分享臨床案例，有患者在吸入劑與氧氣治療下，行走五十公尺即出現明顯喘促，自費接受生物製劑後約四個月內肺功能提升約一成，但因經濟因素停藥，盼健保能納入給付，減輕負擔。

台北榮總胸腔部醫師蘇剛正表示，依國際治療指引，對於三合一治療後仍反覆急性惡化的患者，生物製劑已列為建議選項，可降低惡化、改善肺功能與生活品質。

健保署副署長張禹斌表示，生物製劑在肺阻塞治療角色日益重要，目前已有藥物完成健保醫療科技評估（HTA），正進入核價審議，將逐步納入給付，另透過品質支付方案與給付調整，強化慢性病整合照護、簡化行政流程，以提升整體照護品質。

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