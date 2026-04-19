科技扎根 嘉中半導體實驗室揭牌

嘉義高中半導體實驗室揭牌，學生為來賓說明。（記者林宜樟攝）

因應全球科技發展趨勢與國家產業需求，國立嘉義高中創設全國高中第一間半導體實驗室，昨在一〇二週年校慶揭牌，支持科技教育向下扎根，厚植半導體人才培育基礎。

嘉中半導體實驗室由傑出校友、世界先進積體電路公司董事長方略及醫師王家麟各捐贈一百萬元設立，教室內陳列由世界先進捐贈的各尺寸晶圓，呈現半導體工藝跨世代的躍進軌跡。

請繼續往下閱讀...

嘉中校長陳元泰表示，半導體產業是台灣立足世界的核心關鍵，二〇二四年學校成立半導體實驗班，推動半導體人才培育計畫，包含校友林坤銘捐助一百萬元、蕭錦堂捐助三十萬元做為獎助學金。

陳元泰說，透過半導體人才培育計畫與資源投入，打造兼具深度與廣度的學習環境，讓學生找到適性發展的方向，並以五百萬元為勸募目標，將資源投入設備建置、課程發展與學生學習扶助，關注弱勢學生學習需求。

世界先進表示，董事長方略響應母校推動半導體人才培育的願景，捐款力挺發展半導體特色課程，公司並捐贈晶圓做為教學展示教材，協助學生更具體認識半導體製程與產業應用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法