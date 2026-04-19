雲林首季新生兒838人 較去年減3成

雲林寶寶樂幸福活動，吸引親子同樂，場面熱鬧又溫馨。（記者李文德攝）

雲林縣政府前兩年推動萬寶龍生育計畫，催生出逾一．一萬名新生兒，今年計畫調整為第三胎起加碼至十萬元，結果，第一季新生兒僅八三八名，較去年同期減少約三成。縣長張麗善表示，已努力在催生，地方資源有限，希望中央能找出年輕人不生育原因，擬定對策、徹底解決。

萬寶龍計畫獎勵前三胎生育津貼六萬元，第四胎起十三萬元，今年為鼓勵多生，推出「孩子是寶、三胎最好」，第三胎起加碼至十萬元。不過戶政資料統計，前年首季催生出一〇九四名新生兒，去年首季一二〇七名，今年首季新生兒減少至八三八名，落差相當明顯。

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張麗善表示，過去推動「萬寶龍計畫」是為了避免少子化衝擊教育體系，因發現願意生到三胎的家庭比例偏低，因而政策轉向鼓勵三胎以上，但效果不如預期。而地方政府資源有限，只能策略催生，期待中央可了解箇中原因，研擬出相關對策。

縣府社會處長林文志表示，目前縣內有十五家準公共托育托嬰中心、八家公設民營托嬰中心，共可收托八九九位幼童，而因應萬寶龍寶寶托嬰需求，已規劃未來建置十一家公設民營托嬰中心，可增加收托三八六位幼童，屆時總計可收托達一二八五位幼童，希望能讓民眾更放心生育。

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