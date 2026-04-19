柳營有機蔬果節 體驗採桑椹製果醬

柳營區公所昨在太康有機農業專區舉辦有機蔬果節，親子一起在桑椹園採果。（記者楊金城攝）

為推廣有機農業與健康飲食理念，台南柳營區公所昨在太康有機農業專區首度舉辦有機蔬果節，結合當季農產特色，推出採桑椹、製作桑椹果醬體驗，還有有機蔬果展售、闖關遊戲認識蔬果，吸引親子走進田園，感受有機農業魅力，享受健康滿分的春日饗宴。

台南市副市長姜淋煌推薦有機農業的友善耕種，不僅有助環境永續、生產優質安全農產，也帶動地方產業發展與食農教育，期盼透過活動讓更多人認識台南優質有機農業，市府也將持續輔導農民提升栽培技術與行銷通路，強化有機產業競爭力。

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特別的是，帶領親子到有機桑椹園採收桑椹，再做成天然桑椹果醬、桑椹汁品嘗，體驗遊程受到大家稱讚。現場也有認識蔬果的水果套圈圈等遊戲，市集展售小農栽種的新鮮有機蔬果及多樣農產加工品。

柳營區長劉發仲說，太康有機專區占地四十五公頃，為全國首座公辦民營有機農業專區，營運十六年來，栽培蔬果種類多元，品質與產量穩定，成為南部有機農業示範基地，舉辦有機蔬果節讓民眾體驗農村生活樂趣，深化認識有機農業，支持在地農產、帶動農遊觀光。

此外，台南市西拉雅文化協會昨在新化山區舉辦「播種節」活動，以儀式和族語表達對土地的感恩與敬重，宣示依循自然法則，力行環境永續，守護人文、生態。

柳營太康有機農業專區親子一起製作桑椹果醬。（記者楊金城攝）

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