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    首頁 > 生活

    《響應世界地球日》台南親子綠動嘉年華 彭啓明籲減塑

    2026/04/19 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    從「垃圾山」變身綠意盎然的巴克禮紀念公園，為「地球日」永續作最佳見證。（記者洪瑞琴攝）

    從「垃圾山」變身綠意盎然的巴克禮紀念公園，為「地球日」永續作最佳見證。（記者洪瑞琴攝）

    響應世界地球日，環境部長彭啓明昨天出席台南巴克禮紀念公園「親子綠動嘉年華」，活動以「環境永續、資源循環、低碳生活」為三大主軸，吸引逾千名市民攜家帶眷參與，氣氛熱絡。

    巴克禮公園活動 三大主軸拚永續

    彭啓明指出，地球日不僅是紀念性節日，更是反思經濟發展與生態平衡的重要時刻，環境保護應如同母親節般融入日常生活、成為全民共識。他肯定台南面對極端氣候所展現的環境韌性，並表示未來將延續總統賴清德過去在台南推動植樹的經驗，規劃「全台都市林」藍圖，透過數位管理，強化市民與樹木的互動連結，實踐人與自然共榮的願景。

    面對氣候變遷挑戰，彭啓明強調「減塑」與「抗熱」為當前關鍵課題。他指出，全球升溫趨勢明顯，台南應把握綠色轉型契機，發展抗高溫相關產業，提升城市因應熱浪能力，同時呼籲民眾從生活中落實減塑行動，人人都是守護地球超人。

    推動環境教育、生活轉型 抗高溫

    活動首度集結十一家抗高溫調適產業，展示智慧造霧風扇及熱危害感測儀等創新設備，呈現農業循環經濟與社區韌性成果，從產業到基層的多元實踐。市府副秘書長殷世熙表示，今年由台南做為「地球日」活動起跑城市，別具意義，象徵地方與中央攜手推動環境教育與生活轉型。

    呼應今年主題「Our Power, Our Planet」，現場設置多元互動攤位，並由大同國小戰鼓隊與天馬戲創作劇團接力演出，透過寓教於樂，推廣淨零碳排與氣候調適理念。為落實減塑，會場提供循環餐具租借，也鼓勵民眾自備容器，從日常實踐綠色生活。

    環境部長彭啓明（左一）昨天參加在台南巴克禮紀念公園舉辦的「親子綠動嘉年華」。（記者洪瑞琴攝）

    環境部長彭啓明（左一）昨天參加在台南巴克禮紀念公園舉辦的「親子綠動嘉年華」。（記者洪瑞琴攝）

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