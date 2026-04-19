台61線南延高雄核定 啟動綜合規劃

台61線台南七股段未來將跨越曾文溪連接安南區，南延高雄。（記者楊金城攝）

七股至楠梓長48公里 台南段增3處交流道、1處系統交流道

台南、高雄地區民眾期盼多年的台六十一線南延案，行政院已在本月十日核定「台六十一線南延至高雄地區可行性評估」。交通部公路局昨天宣布，將接續開展下一階段工作，規劃長達四十八公里的南延路線，讓台六十一線挺進高雄楠梓地區。其中，在台南市未來將增設三處交流道、一處系統交流道。

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目前台六十一線西濱快速公路南端終點位在台南市七股，往南延伸跨越曾文溪橋正積極施工中。為完善西部高快速公路網，擴大台六十一線服務範圍，並建構台南與高雄濱海地區更完整的交通骨幹，公路局提出「台六十一線南延至高雄地區可行性評估」案，獲行政院核定。

路廊迴避環境生態敏感區

公路局說明，計畫範圍因受限於濱海沿線濕地、國家公園生態保育區、史蹟保存區、港口開發及用地取得等議題，路廊規劃以迴避環境生態敏感區、減少私地取得、建物拆遷及降低對現況交通衝擊等原則評估。

規劃採雙向四車道配置，全長約四十八公里，設置七處地區型交流道、一處系統型交流道，以服務台南安南、安平、南區及高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等地區，可串聯濱海地區休閒觀光產業、服務港口及各產業園區，以分流紓解國道交通壅塞及回應地方改善交通建設期待。

串聯濱海觀光產業、港口

公路局規劃組科長陳群仁說，已開展綜合規劃及環評階段委託發包作業中，未來也將積極與地方政府取得共識，趕辦相關作業，並以分段併行方式同步辦理，以縮短整體建設期程。

南市府：跨安平港路線須評估

台六十一線從台南再南延至高雄，公路局與台南市多次開會溝通意見，台六十一線曾文溪橋工程預定二〇二九年完工，連接台江大道，其後續路線經安南區再往南；台南市工務局說，台六十一線南延至高雄楠梓，在台南路段預計增設安南、四草、南區三處交流道，並在台八十六線設置一處系統交流道，但跨安平港路段目前評估跨港及繞港兩路廊，將持續與地方協調取得共識，各段規劃同步進行，以加速整體建設期程。

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