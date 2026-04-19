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    首頁 > 生活

    千萬露營車變「行動醫院」 助南投偏鄉

    2026/04/19 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投東華醫院將露營車打造成「千萬等級」醫療巡迴車，將為偏鄉醫療增添生力軍。（東華醫院提供）

    南投東華醫院將露營車打造成「千萬等級」醫療巡迴車，將為偏鄉醫療增添生力軍。（東華醫院提供）

    南投縣竹山鎮東華醫院將二輛豪華露營車，打造成「千萬等級」醫療巡迴車，昨天舉辦啟用儀式，巡迴車不僅配備高階醫療器材，若遇緊急狀況，還能第一時間到場，變身「行動醫院」，成為南投縣偏遠地區的醫療生力軍。

    東華副院長蘇俊郎表示，美伊、烏俄戰爭不只影響全球經濟，更凸顯醫療韌性的重要，院方打造二輛醫療巡迴車，特別裝載十二導程心電圖機、生理監視器、手持式超音波、移動式Ｘ光、AED（自動體外心臟電擊去顫器）等醫療急救設備。

    他說，車上還設置AI人工智慧生理監視器，可將病患生命徵象傳回醫院，透過視訊讓各專科醫師會診，掌握病人心電圖、超音波、內視鏡影像，協助現場醫師並提供治療建議，讓病人獲得即時診療。

    院方強調，該院主要負責竹山鎮、鹿谷鄉的社區據點巡迴醫療，以往醫師外出時，可攜帶的醫療器材相當有限，現在有「千萬等級」醫療巡迴車，等於是行動醫院直接進入偏鄉，未來還可配合南投縣衛生局，支援全縣醫療，守護縣民健康。

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