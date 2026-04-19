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    首頁 > 生活

    白沙屯媽回鑾、大甲媽南下 台中「雙媽會」落空

    2026/04/19 05:30 記者陳建志、張軒哲、蔡淑媛、劉曉欣／綜合報導
    大甲媽祖的鑾轎昨上午在台中龍井時吸引眾多信徒隨行。（警方提供）

    大甲媽祖的鑾轎昨上午在台中龍井時吸引眾多信徒隨行。（警方提供）

    「雙媽會」落空！各界高度期盼，昨天白沙屯媽祖進香北返進入台中市，與大甲鎮瀾宮媽祖遶境從台中市出發，能否出現世紀雙媽會，結果是願望破碎！

    白沙屯媽祖回鑾北返，於彰化縣境內一路往北急行軍，前天晚間駐駕彰化溪湖鎮福安宮，從鹿港鎮切入海線，昨天中午從伸港鄉跨入台中市龍井區；前晚起駕的大甲鎮瀾宮媽祖，則是昨天上午從龍井區前進大肚區，白沙屯媽祖從台十七線進入龍井區時，大甲媽鑾轎已經在大肚區，一個往北、一個往南，完全未交會。

    白沙屯媽祖回鑾時，昨天在台十七線鹿港段停駕於大慶通運，這已是大慶通運八年來的第七次停駕，成為鹿港鎮最幸運的停駕點。另外，伸港福安宮主委曾添進，帶領委員與伸港鄉長黃永欽等地方人士，在福安宮前方六百公尺處持香跪請，終於讓白沙屯媽祖轉入牌樓入廟停駕，一掃去年沒有入廟的遺憾。

    大甲媽遶境活動昨天傍晚進入彰化市區，比預定時間晚了五個多小時，為了讓一級戰區的民生地下道零暴力，彰化警方組成「機動應變隊」，遏止暴力衝突。

    白沙屯媽祖回鑾北上，昨停駕在鹿港大慶通運。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖回鑾北上，昨停駕在鹿港大慶通運。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

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