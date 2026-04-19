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    首頁 > 生活

    時代眼淚 70年台中公園郵局熄燈

    2026/04/19 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    營運近70年的台中公園郵局將於4月20日裁撤，17日最後一天營運。（擷取自台中文史復興組合臉書）

    營運近70年的台中公園郵局將於4月20日裁撤，17日最後一天營運。（擷取自台中文史復興組合臉書）

    時代的眼淚！營運近七十年的台中公園郵局將於四月二十日裁撤，正式畫下句點，十七日蓋下最後一枚「台中公園路（甲）」尾日戳，自動櫃員機貼上粉紅色暫停公告，門口郵筒也貼出公告，二十日起全部業務移撥民權路郵局。

    里長爭取做文康站或長照據點

    台中郵局表示，因為台中公園郵局業務量及業績下滑，加上局舍老舊、無障礙設施未符規定等原因，決定裁撤；當地里長邱婉玲希望，郵局裁撤造成里民不便，希望空間不要閒置，能做文康站或長照據點。

    市議員黃守達認為，台中公園路郵局裁撤，雖是郵政業務的調整，卻也是中區凋零的縮影，中區人口、商業與生活機能持續流失，基本的公共服務據點會減少也不意外，盧市府長期忽視中區發展，推動都更緩慢，放任文資傾頹，缺乏整體振興策略，公園路郵局的裁撤就是警訊。

    「台中文史復興組合」指出，台中公園郵局的前身是一九五六年設在中山公園大門旁的「大郵亭」，曾有「台中郵局第一亭」之稱，一九六〇年升格為台中郵局第十八支局，佔地只有三坪，十多年在市府路、公園路一帶輾轉搬遷，最後在一九八二年搬入公園路四號，該址前身原是日產「青辰旅社」舊址，一九九四年更名「台中公園路郵局」，隔年換上專屬的台中公園地名戳，營運四十四年至今。

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