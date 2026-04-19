文資建物「朱經武故居」遭誤拆 中市府修復跳票

朱經武清水故居前年遭誤拆，迄今只圈圍不見修復進度。（記者張軒哲攝）

允去年底修復仍未動工 議員批文資保護太消極 文化局︰協調軍方儘早提修復計畫

台中市文資建物、國際知名超導物理學家朱經武清水故居，二〇二四年遭誤拆惹議，台中市議員楊典忠質疑，朱經武故居所在的清水信義新村是台中市唯一登錄的聚落建築群，具文資身分的建物被拆，文化局僅輕罰卅萬元，原稱去年底將原地修復，迄今仍未見動工，痛批市府先是文資保護失能，後又修復延宕，難怪一再發生「文資浩劫」。

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文化局長陳佳君指出，國防部空軍司令部委託廠商誤拆已處分卅萬元，空軍因為經費問題，今年三月才開始清理文資構件，預計清理至年底，會協調軍方儘早提出修復計畫。

廠商誤拆 文化局僅輕罰30萬

楊典忠指出，位於台中市唯一登錄的聚落建築群裡的朱經武故居原規劃作為「名人故事館」，卻在二〇二四年十二月遭到拆除夷為平地，市府對文資保護態度消極，重要文化資產又被破壞，文化局不敢聲張，事隔半年才因有議員質詢「東窗事發」，市府管理疏失，讓文化資產保護形同虛設。

位於中市唯一登錄聚落建築群

楊典忠指出，作為台中市唯一的聚落建築群遭拆除，事後文化局僅對委託廠商裁罰最低卅萬元了事，市府代管失職，文資保護失能，去年在議會承諾「年底將進行原地修復」，到今年四月現場仍被圍籬封鎖，看不到任何修復跡象，空軍提送的清理計畫進度不明，市府也未設定明確期限催促，形同放任延宕，修復計畫遙遙無期。

楊典忠痛批，市府先是文資保護失能，後又修復態度消極、延宕，更讓文資保存制度失守，難怪台中一再發生「文資浩劫」，要求文化局三個月內將朱經武舊宅修復計畫提報議會。

陳佳君指出，當時空軍委託廠商清園區雜物，廠商施工前沒看清楚契約內容規範及文資地點的標誌，誤拆朱經武故居，因此開罰卅萬，現址已加強巡查並以圍籬保護，空軍今年三月才開始清理文資構件，預計清到年底，後續會協調軍方儘早提出修復計畫。

台中市文資建物、國際知名超導物理學家朱經武清水故居前年遭誤拆，迄今只圈圍不見修復進度。 （記者張軒哲攝）

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