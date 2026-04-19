台61線南延高雄可行性核定 綜合規劃啟動

台61線台南七股段未來將跨越曾文溪連接安南區，南延高雄。（記者楊金城攝）

七股至楠梓全長48公里 串聯沿海發展 帶動產業與觀光動能

台南、高雄地區民眾期盼多年的台六一線南延案，行政院已在本月十日核定「台六一線南延至高雄地區可行性評估」。交通部公路局昨天宣布，將接續開展下一階段工作，規劃長達四十八公里的南延路線，讓台六一線挺進高雄楠梓地區。

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目前台六一線西濱快速公路南端終點位在台南市七股，往南延伸跨越曾文溪橋正積極施工中。為完善西部高快速公路網，擴大台六一線服務範圍，並建構台南與高雄濱海地區更完整的交通骨幹，公路局提出「台六一線南延至高雄地區可行性評估」案，獲行政院核定。

邱志偉：實質建設邁出關鍵一步

民進黨立委邱志偉說，二〇二〇年時即向當時交通部長林佳龍建議啟動南延可行性研究，並爭取二五六六萬元經費，如今終於通過評估案，往實質建設邁出關鍵一步，這個計畫不僅可紓解現有的壅塞壓力，同時串聯台南與高雄沿海發展，帶動產業與觀光動能，後續會持續要求交通部加速綜合規劃與環評等程序。

路廊迴避生態敏感區 減少私地取得

公路局說明，計畫範圍因受限於濱海沿線濕地、國家公園生態保育區、史蹟保存區、港口開發及用地取得等議題，路廊規劃以迴避環境生態敏感區、減少私地取得、建物拆遷及降低對現況交通衝擊等原則評估。

規劃將採雙向四車道配置，全長約四十八公里，設置七處地區型交流道、一處系統型交流道，以服務台南安南、安平、南區及高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等地區，可串聯濱海地區休閒觀光產業、服務港口及各產業園區，以分流紓解國道交通壅塞及回應地方改善交通建設期待。

中央與地方攜手 分段併行縮短期程

公路局規劃組科長陳群仁說明，已開展綜合規劃及環評階段委託發包作業中，未來將積極與地方政府取得共識，趕辦相關作業，並以分段併行方式同步辦理，以縮短整體建設期程。

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