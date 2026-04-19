淡江大橋暖身活動 廣播竟是中國腔

新北市民政局指出，17日 「淡水八里．橋見未來」淡江大橋工程參訪活動總經費93.5萬元，錄音廣播僅佔一小部分金額。圖為當日活動情況。（新北市民政局提供）

連結新北市八里、淡水的淡江大橋五月將通車，新北市府十七日舉辦暖身活動，卻被民眾抓包，活動現場的大聲公播放的宣傳詞句，完全是中國腔調，有網友錄影並PO上社群媒體批評：「耳邊傳來突兀廣播，新北市府可以再誇張一點」。

新北市議員鄭宇恩昨日表示，活動中的大聲公是要宣導不亂丟垃圾，卻以中國用語反覆播送「橋賞不打傘（意即橋上不撐傘）」、「拉基不落地（意即垃圾不落地）」、「文明好素質（意即有文化素養）」，不少參與的民眾質疑：「還以為自己來到中國風景區」。

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鄭宇恩指出，新北市府淡江大橋相關活動失誤不是第一次，先前有「活動報名方式髮夾彎」、「大合照字卡錯置」，且辦活動應用台灣人清楚易懂的廣播內容，市府種種錯亂，處處顯示不夠用心。

民政局：外包商AI合成語音出錯

新北民政局指出，十七日「淡水八里．橋見未來」淡江大橋工程參訪活動總經費九十三．五萬元，錄音廣播僅佔一小部分金額；經查，該音檔為委外廠商自行利用AI合成語音技術製作，未來會嚴格要求所有公共宣導語系要正確。

淡江大橋即將在五月十二日通車，交通部公路局目前開始在晚間分階段測試景觀燈柱，全橋一二六支燈柱皆完成安裝，並指出燈柱除了兼具景觀美化外，夜間照明也有助提升橋面行車環境辨識度，確保用路人行駛安全。測試重點包括亮度、光源穩定性、照明範圍及整體夜間視覺效果；景觀燈柱配合橋梁整體設計，與斜張鋼索及主塔相互呼應，展現交通安全實用功能與工程美學特色。

公路局啟動淡江大橋景觀燈柱分階段測試。（公路局提供）

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