超人媽媽蔡聿之 抱病扛一家5口 考上芳療師

蔡聿之獲家扶自強母親表揚，3名子女向她表達感謝，喊媽媽我愛你。（記者蔡淑媛攝）

家扶基金會昨天表揚全台二十三位「自強母親」，其中來自雲林的三十六歲蔡聿之，六年前丈夫車禍全癱，她一人負起照顧丈夫和三名幼子的責任，並勇敢抗癌，努力考上芳療師證照工作，要做孩子的榜樣，不畏挫折，努力生活學習，十一歲的大兒子哽咽向媽媽道謝，佩服媽媽樂觀帶他們面對生活，小女兒及小兒子則抱著媽媽喊：「我愛您！」

蔡聿之丈夫車禍癱瘓時，三個孩子分別才六歲、四歲及一歲，長女罹患第一型糖尿病、小兒子生長遲緩，原本是家庭主婦的她，曾怨嘆丈夫未信守承諾「要好好照顧家庭」，哭乾眼淚後，她勇敢面對，從家庭主婦變成扛起五口之家的超人媽媽，為舒緩丈夫復健時的疼痛，蔡聿之報名家扶芳療課程，還考取芳療師證照、開工作室賺錢，發現自己罹患甲狀腺癌，也勇敢抗癌。

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家扶今年表揚自強母親，有十五位獨力扶養子女，其中九人歷經重大疾病，或需照顧重病或身心障礙的丈夫與孩子，面臨經濟與壓力仍努力做好媽媽，多名阿嬤身兼母職養大孫子。

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