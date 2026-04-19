載危險物大型車 須加裝GPS

環境部化學署也在去年引進國內首隻「四足機器犬」，可深入倒塌建築物內執行任務。（環境部提供）

交通部預告道路交通安全規則修正草案 預計2028年上路

大型車裝載危險物上路，一旦發生事故恐釀重大災情，彰化縣十七日凌晨便因兩輛化學槽車與兩輛小貨車撞成一團，致雙向交通回堵半天；交通部近期預告「道路交通安全規則」修正草案，要求載運危險物品大型車，須全面加裝全球衛星定位系統（GPS），預計二〇二八年上路。

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交通部說明，這是參考近年載運危險物品的車輛統計資料，以及國家運輸安全調查委員會對重大交通事故所提報告的改善，建議大型車、特別是裝載危險物品的車輛有裝置GPS設備必要，如易燃、易爆炸、有毒等物品。

介接指定平台即時預警 違者至少罰3千元

交通部統計，二〇二二年到二〇二四年，申請危險物品臨時通行證的大型車輛有一萬四〇一三輛，其中已有四九二三輛安裝GPS設備，並已介接到指定的資訊平台，介接資訊包括：車輛車號、即時監控位置、車輛速度、歷史軌跡查詢及異常狀態回報等，也有及即時預警功能。

草案要求，未來大型車裝載危險物品，應依公路主管機關管理需要，提供車輛動態資訊介接至指定的資訊平台，並維持正常運作，若未裝設或裝置未正常運作，將處車輛所有人三千元以上、一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。草案預告期間廣徵各界意見，最快二〇二八年元旦起實施。

化學車事故 環境部引進履帶機器人

而面對化學車輛事故，環境部化學物質管理署引進最新神兵利器「履帶式偵檢機器人」，代替救災人員深入熱區，成功將風險降至最低；十七日彰化台六一化學車事故中，第一時間調度履帶機器人馳援，以多角度影像確認現場細節，並搭配熱影像系統與氣體監測設備，即時評估洩漏槽體液位及破孔定位，提供現場指揮官精準決策。

化學署指出，在履帶機器人精準偵測的同時，彰化縣消防局亦同步出動「消防機器人」進行水霧防護與降溫，有效降低化學物質揮發風險，相關機器人運用，確實降低第一線人員的暴露風險，今年二月已購置第二台履帶機器人，去年也引進國內首隻「四足機器犬」，可深入倒塌建築物執行任務，未來將持續用科技來守護民眾安全與環保。

彰化發生槽車翻覆事故，環境部化學署出動「履帶式偵檢機器人」緊急應變，降低第一線人員風險。（環境部提供）

台61中彰大橋段嚴重車禍，化學槽車翻覆造成乙酸甲酯有外滲，環境部派員支援。（民眾提供）

化學槽車在高速公路上與砂石車碰撞。（民眾提供）

「履帶式偵檢機器人」具備多角度影像，還搭配熱影像系統與氣體監測設備，可讓操作者即時掌握化學災害現場情況。（環境部提供）

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