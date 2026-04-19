年輕癌友心理》人生按下暫停鍵 癌友重返日常 心理諮商扮要角

「想工作卻回不去，也找不到新工作」是許多青壯年癌友共同面臨的困境。（癌症希望基金會提供）

青少年與青壯年族群正面臨學習、職業發展的重要階段，若此時罹患癌症，人生形同按下暫停鍵。新北市諮商心理師公會理事長羅惠群說，人生重要發展階段受癌症影響，這類患者往往會對未來生涯發展出現迷惘，結束癌症治療只是心理挑戰的另一個開始，並不是結束，希望政府加強相關支持資源銜接。

15歲青少年 諮商轉介接住

羅惠群回憶，在馬偕醫院期間曾服務過一名十五歲癌友，他正值國中考高中的重要時期，卻因入院治療，生活按下約二年的暫停鍵，雖順利考上高中、完成穩固性治療，主治醫師也宣布他可以回到校園，但對孩子來說，他需時間重新適應環境，且疾病雖獲得控制，但仍擔心復發可能性，再加上學業成績不錯，且家人也對他有所期待，各種想法都成為壓力。

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羅惠群提到，對個案來說，最困擾的是知道自己有需求，卻不知哪裡有相關協助，所幸馬偕有相應的諮商資源轉介機制，才能及時接住孩子；如今孩子剛考完學測，雖人生delay，但考上了喜歡的大學，「我很高興，不只因他能正常生活，也因他知道去哪裡找我。」

40歲男放療傷聲帶 羞愧離職

羅惠群指出，不是每一名個案都這麼幸運，曾有名四十多歲大人，因癌症放射治療時傷害聲帶功能，造成發音非常不清楚，「自覺」工作能力不如以往，羞愧離職。

羅惠群說，該名大人來到諮商所時，面臨失業壓力，又有婚姻、家庭等問題，幸有心健司青壯世代心理健康支持方案，讓他抱著「試一試」的心情對外求助。對癌症病患來說，結束治療只是另一個開始，民眾心理需求確實存在，盼未來政府強化資源銜接，別讓患者走投無路才對外求助。

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