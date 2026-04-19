年輕癌友心理》癌友出院 社區支持資源應強化

HOPE成立全台首個專屬癌友與家屬的心理諮商所。（癌症希望基金會提供）

癌症患者出院後的三個月內為自殺高風險期。諮商心理師公會全聯會認為，患者回社區是心理挑戰的另一個開始，建議增加社區內提供癌友諮商服務的心理師資源，強化患者使用的可近性。

諮商心理師公會全聯會：癌友回社區 另一個挑戰開始

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衛福部統計，截至二〇二四年底，我國執業的臨床心理師、諮商心理師分別有二一八七人、四〇三〇人，但並非有證照就有能力提供癌症患者諮商服務。

諮商心理師公會全聯會理事黃柔嘉解釋，癌症治療過程中，患者的心理與生理症狀、治療過程與相關副作用等都有相關，同時還牽涉到照顧者壓力、家庭支持等周邊因素，心理師對於癌友面臨的醫療處置必須有一定程度的了解，否則恐「接不住」患者。

癌友諮商心理師 養成不足

黃柔嘉說，目前有能力提供癌症患者諮商服務的心理師多從醫療單位起家，如馬偕醫院安寧療護教育示範中心，這類心理師對專業人員系統合作相對熟悉，近年來癌症希望基金會、台灣癌症基金會等病友團體也開始設置諮商所，專門提供癌症病友諮商服務。

黃柔嘉認為，癌症病患可從醫院得到相對完整的支持服務，但回到社區康復過程，社區的諮商資源能否妥善銜接，對患者至關重要，未來應增加在社區提供支持的心理師資源。

台灣癌症基金會顧問、東吳大學心理學系主任王韋婷也認為，癌症患者的心理諮商與一般心理諮商非常不同，但目前台灣心理師養成中，並未針對癌症主題進行相關訓練，未來盼跨專業領域建立交流。

「癌症患者會覺得，找這些人，他會知道我經歷了什麼，因為他跟我一樣。」王韋婷提到，民間有很多自發性的團體會彼此分享最新資訊，有不少患者會從中尋找可用資源，政府在規劃接住癌友的心理健康防護網時，也應把民間力量納入考量。

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