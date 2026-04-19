年輕癌友心理》15-39歲年輕癌友 焦慮感爆棚

癌友一旦返家，需另有心理支持管道。（美編組合成）

衛福部建立指引 下半年補助醫院分級照護

癌症病友在各治療階段都面臨不同心理衝擊，心理師提醒，青少年與年輕成人（Adolescence and young adulthood，AYA）族群確診後半年會出現創傷壓力症候群；衛福部也指出，確診後的前六個月及出院後三個月內，自殺風險最高，已建立指引，下半年補助醫院建立分級照護，提供癌友及家屬心理支持方案。

確診後前6個月、出院後3個月內 兩時期自殺風險最高

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台灣癌症基金會晴嶼心理諮商所長張維宏指出，癌症患者心理衝擊分為三階段：剛確診時以極度震驚、慌亂、害怕為主；治療期出現無法掌握未來的強烈焦慮感，並受身體疼痛與治療副作用等影響；治療結束則面臨擔心復發、價值觀變化等議題，並容易覺得難被同理。

AYA族群心理困擾比例落在30％至45％

張維宏指出，十五至卅九歲的AYA族群因人生重要發展階段被疾病、治療中斷，更需心理支持，基金會去年提供諮商協助的族群高達卅一％為AYA，觀察發現，AYA癌症患者的憂鬱、焦慮盛行率均高於四十歲以上的癌症患者，兩者可相差二倍左右，且AYA族群的心理困擾比例落在卅至四十五％。

衛福部心健司長陳柏熹指出，國內研究發現，癌症患者自殺風險比一般人高出二至四倍，另有研究顯示，確診癌症後的前六個月及出院後三個月內，是自殺風險最高的時期，衛福部已建立指引，預計今年下半年補助醫院依照指引建立「篩檢─轉介─介入」分級照護模式，提供癌友及家屬心理支持方案，為癌友編織更綿密的防護網。

患者心情如坐雲霄飛車 起起伏伏

「癌症患者的心理狀態像雲霄飛車一樣起起伏伏，情緒往往是突然來回往復的」，癌症希望基金會附設心理諮商所長葉北辰提到，人的一生在四十歲前通常變動較大，此時若發生癌症，其心理狀態更易受影響，即使回到社區與日常生活，也要重建自我，過程勢必有一定困難。

葉北辰提醒癌友，情緒變化起伏都是正常的，但若發現已影響日常生活、干擾人際關係，如吃不下睡不著、難以配合治療、干擾人際關係、影響工作學業，或持續兩週以上的明顯憂鬱、強烈無望無助感、自殺自傷意念，這時不應只靠意志力硬撐，應尋求心理師或精神科協助。

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