桃園桐花祭開幕 13處秘境賞「五月雪」

桃園桐花祭開幕日的精彩演出。（記者周敏鴻攝）

「二〇二六桃園桐花祭」昨開幕，吸引許多民眾齊聚龍潭區客家文化館賞桐花、看表演，五月九日前的週末假期，桃園市府客家事務局將串聯龍潭、大溪、楊梅、蘆竹、龜山區接力舉辦五場桐樂會，另推薦十三處賞桐秘境、八條桐花小旅行遊程，盼邀民眾開心欣賞桐花盛開猶如「五月雪」的美景。

桃園桐花祭開幕日邀來金曲歌后朱海君、兒童樂團J HALL演出，還有歡樂百變氣球秀、客語魔術表演秀等，讓大小朋友都看得很開心；桃園市長張善政出席「桃園桐花祭主題活動暨伯公祭儀」與民眾同歡，他說，桃園以「世界新客都」為目標，積極推動客家文化傳承與國際交流，將持續拓展與新加坡、柬埔寨等國家的客家社群互動交流，盼讓世界看見桃園客庄的豐沛文化能量。

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今年桃園桐花祭以「賞桐Give Me Five」為主題，後續推出五場「桐樂會」，分別為四月廿五日在楊梅故事園區、四月廿六日於龍潭三和市民活動中心、五月二日在蘆竹五酒桶山南天宮、五月三日在大溪永福龍山寺、五月九日在龜山長庚養生文化村大草坪，有表演、市集、手作體驗、在地文化展演，還有電子集章活動。

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