《功能不完整》桃園市民卡發卡207萬張 APP下載僅34萬

桃園市民卡發行量達207萬張，但APP下載數僅34萬，遭議員批評成效不彰。（記者謝武雄攝）

未能整合各部門活動 遠不及台北通300萬、台中通150萬

桃園市民卡發卡量達二〇七萬張，但「市民卡APP2.0」下載數卻僅有卅四萬，對比台北市「台北通」有三百萬，台中市「台中通」一五〇萬，引發多名市議員批評「市民卡APP2.0」功能不完整，未能整合其他部門活動與功能，是民眾不願下載的原因。

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對此，桃園市政府智慧城鄉發展委員會（智發會）主委廖修武表示，正逐項檢討與各部門對接問題，會讓APP越來越好用。

智發會：檢討對接各部門活動與功能

廖修武表示，新版市民卡APP於去年一月十七日上線，為持續提升使用率，將深化與各機關互動，包含結合購物節發票登錄活動；透過會員制身分驗證，方便民眾免檢附申請資料即可線上申辦；另針對敬老愛心卡、一生好運卡針等特定族群，透過市民卡APP主動推播，並發放福利券；在生活上的應用，除了乘車碼，也讓APP可連結公車動態系統、垃圾車查詢，也逐步評估討論納入學生學雜費繳費等功能。

桃園市議員謝美英抨擊智發會根本「數位失能」，導致各局處各吹各調，多次反映仍未見改善，桃園市民卡APP2.0下載次數因此慘不忍睹，與同為六都的台北通、台中通相差甚遠，更慘輸環保局的「桃園垃圾車APP」。

議員促整合 擴充繳停車費水電費功能

市議員黃崇真表示，智發會一年預算近十億元，編制員額三六九人，績效卻乏善可陳，且桃園市民卡APP2.0仍有很多無效連結；市議員王珮毓、張曉昀認為，新版APP除了公車乘車優惠，也應擴充停車、水電費繳費等功能。

市議員黃敬平直批市民卡APP整合牛步化，非常不好用；議員楊朝偉要求可整合敬老愛心卡、一生好運卡，杜絕「一人多卡」情況。

電箱無法遷移 航空城自建宅難施工

另方面，桃園航空城安置街廓配地讓拆遷戶自建，但市議員徐其萬直指，有配地居民因基地前二個電箱無法遷移，導致無法施工，市府多處會勘卻沒有結果；他說，政府提供每坪三萬元重建補助、最高三百萬元，原要求二月底前完成二樓板勘驗，雖然勘驗延至六月底，但電箱問題不解決，該戶根本無法動工。

市府航空城工程處表示，經各單位研商遷移方案，路燈開關箱已遷移至鄰戶邊界，台電高壓設備預計下半年完成遷移，而低壓設備經為住戶用電需求，無法遷移，但可配合建物進行微幅調整，以不妨礙民眾進出為原則。

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