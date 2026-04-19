苗栗三灣重金催生 第三胎補助10萬

少子化已是國安問題，苗栗縣三灣鄉去年度僅十六名新生兒，公所為了刺激生育率，提高鄉內生育補助為第一胎八萬元、第二胎九萬元、第三胎起每胎十萬元，獲代表會通過並於十七日臨時會完成預算追加，今年七月一日起實施。第一胎補助金額，全縣僅次於通霄鎮的每胎九萬元，但第二胎起是全縣最高。

三灣為純樸農鄉，地方產經條件致青壯族群外移，人口流失，連帶讓新生兒數持續低迷，全鄉去年度僅十六名新生兒。不僅不到左鄰頭份市一個月平均的四十名新生兒，較右舍南庄鄉去年度五十名新生兒，也僅三分之一強。

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公所提案修正鄉內婦女生育補助，由第一胎二萬元、第二胎三萬元、第三胎以上每胎五萬元，提高為第一胎八萬元、第二胎九萬元、第三胎起每胎十萬元，於二月代表會臨時會獲審議通過並於十七日臨時會完成預算追加，拍板七月一日起實施。

鄉長李運光表示，三灣整體生活條件不比頭份，但與南庄相近，南庄鄉公所自前年起提高生育津貼為第一胎六萬元、第二胎七萬元、第三胎以上八萬元後之數據顯示，生育補助政策還是對年輕家庭有誘因，希望透過更完善的福利措施，讓鄉親願意留居育子。

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