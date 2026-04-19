30名直播團隊 傳承白沙屯媽祖文化

來自桃園的義工潘建華（中），憑藉對媽祖的信仰與意志力完成高強度拍攝轉播畫面。（駱調彬提供）

記者蔡政珉／專題報導

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香每年吸引大批信徒追隨，傳遞第一手震撼畫面的自發性組織「白沙屯媽祖網路電視台」直播團隊，由義工組成，台長駱調彬指出，團隊從二〇一五年最初僅有兩人的草創規模，經過十一年的淬鍊，已成長至約三十人的專業戰隊。成員背景多元，最北來自基隆市、最南遠自屏東縣，這群平均年齡四十歲的義工，挑戰每年徒步進香路途中，用汗水與意志力寫下白沙屯媽祖文化新篇章。

白沙屯媽祖網路電視台 義工組成

體力為重要考驗，駱調彬提到，急行軍向來考驗體力。來自桃園市的義工潘建華回憶，曾經歷兩天高強度拍攝後，第三天體力已瀕臨臨界點，完全憑藉對媽祖的信仰與意志力在撐，待完成交接班後，他也整個人癱坐在地。所幸，現場醫護人員立刻上前關切並將他扶往醫護站。

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用專業與意志 完成進香全記錄

另，來自彰化縣和美鎮的王鵾傑，曾因現場突湧入數萬人潮，腳底一滑被人群推倒，幸好被前方人員扛住，毫髮無傷地被拉起，他顧不得疼痛、繼續拍。

駱調彬強調，這群義工平日各有工作，卻在進香期間集結，為了完成影片拍攝任務不眠不休。從早期人力單薄，到現在發展出具備接力機制、多視角切換的三十人團隊，這不只是技術的升級，更是信仰力量的集結，傳承白沙屯媽祖文化。

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