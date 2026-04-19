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    首頁 > 生活

    國門新地標 淡江大橋7千人路跑

    2026/04/19 05:30 記者翁聿煌、黃子暘／新北報導
    淡江大橋通車前路跑活動，讓民眾親身感受大橋的宏偉壯觀。 （交通部提供）

    淡江大橋通車前路跑活動，讓民眾親身感受大橋的宏偉壯觀。 （交通部提供）

    新北淡江大橋將於五月十二日通車，交通部公路局與新北市政府規劃通車前系列活動，首波路跑活動昨天下午三點開跑，約有七千多人享受大橋三百六十度遼闊的山海風光。跆拳道國手羅嘉翎也來參賽，她說跑得很舒服。

    淡江大橋通車前系列活動，首波登場的十八日路跑活動，帶領參與民眾搶先踏上淡江大橋，親身感受國門新地標的壯闊風貌與淡水河口景觀，跆拳道國手羅嘉翎也在一起大步前進，她說跑得「很舒服」。

    許多民眾都稱讚，直接從這座世界級的斜張橋下跑過，更能深刻感受到大橋工程的難度與壯觀，淡水河兩側的風光更是無敵，期待日後搭飛機回國，在飛機上就能看到這座美麗的大橋，就知道回到台灣了。

    此外，今年「新北運動熱區」活動以「一起跑．剛剛好」為主軸，體育局長洪玉玲指出，今年結合各區特色，推出包括瑞芳舊輕便車道、五股守讓堂走讀運動、坪林觀魚步道健走等課程，在四月至七月陸續開課，即日起開始報名。

    體育局指出，今年課程內容多元，針對樂齡族群規劃舒活瑜伽等課程，也配合母親節推出「媽媽放鬆操」主題活動。最受歡迎的跑班課程也將陸續登場，蘆洲區、土城區及林口區推出超慢跑、健走與田徑課程，並結合微風運河、希望之河及林口第二運動公園等場域進行戶外體驗，更多新北熱區課程與資訊可關注「新北運動聚點」粉專。

    淡江大橋通車前路跑活動，讓民眾親身感受大橋的宏偉壯觀。 （交通部提供）

    淡江大橋通車前路跑活動，讓民眾親身感受大橋的宏偉壯觀。 （交通部提供）

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