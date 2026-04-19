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    首頁 > 生活

    新北客家桐花祭 土城打頭陣「發桐醬」耍萌

    2026/04/19 05:30 記者翁聿煌、黃子暘／新北報導
    新北市客家桐花祭土城揭幕，首度推出專屬代言人「發桐醬」現身。 （記者翁聿煌攝）

    新北市客家桐花祭土城揭幕，首度推出專屬代言人「發桐醬」現身。 （記者翁聿煌攝）

    「新北市客家桐花祭」昨天在土城區捷運海山站廣場盛大揭幕，今年活動以「有福桐享共下行」為主題，首度推出專屬代言人「發桐醬」現身，超萌形象吸引全場目光，現場融合跨世代音樂展演、美學市集與多元互動區，吸引大批民眾到場感受客家文化與自然景致交織的春日魅力。

    市長侯友宜表示，新北桐花祭自土城起源，發展至今已成為全國具代表性的文化觀光活動之一，每年桐花祭不僅吸引民眾走入山林賞花，也帶動地方觀光與產業發展。

    音樂展演 美學市集

    客家局長劉冠吟表示，活動規劃三大主題區，「聲音轉運站」、「桐花轉運站」與「童年轉運站」，結合舞台演出、手作體驗、品嚐客家傳統點心與創意料理，感受豐富的感官饗宴。

    深坑、瑞芳活動接棒

    新北客家桐花祭昨開幕後，接續將由深坑、瑞芳、鶯歌、三芝、新店及石碇等區輪番上陣，各區將結合在地特色推出桐花健行與文化體驗活動，「發桐醬」將於十九日到深坑萬福生態公園、瑞芳吉安宮，廿五日到鶯歌農場、三芝橫山里賞桐廣場，廿六日到新店安坑輕軌機廠，五月二日到石碇老街。

    此外，新北閱讀節「聽見．樂讀」昨日在三重登場，市立圖書館館長吳佳珊表示，今年新北閱讀節活動除了「閱讀市集派對」，還推出「旅讀巴士」走讀活動，四月廿日起免費開放報名。

    「旅讀巴士」有五條主題路線，分別為四月廿五日「哼著滬尾小情歌，打開感官牽起雨天的尾巴」，五月二日「陶出日常去玩土—技術之外，設計還有話要說」，五月九日「好潮的漁獲探險隊，出發找尋海派的生活記憶」，五月十六日「打拼的味道，這叫新北感性」，五月廿三日「深入神秘八里，跟先人說嗨」，詳細活動資訊及報名方式請至市圖網站查詢。

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