蘇巧慧座談鶯歌出發 李四川參與「淡水媽」遶境

國民黨新北市長參選人李四川（左三）參加「淡水媽」遶境，與前行政院長蘇貞昌（右二）同台。 （李四川競總提供）

蘇細數建設盼提供市民更多照顧 李要用做工程的態度解決問題

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與黨籍市議員參選人開始舉辦各區座談會，昨日從鶯歌出發，分別與議員卓冠廷、立委吳秉叡等人造勢，並與民眾一起高唱《粉紅超跑》，民眾拍手歡唱還高喊「衝！衝！向前衝！」氣氛嗨到最高。而國民黨參選人李四川昨天到淡水竹林慈玄宮與福佑宮參拜祈福，參加「淡水媽」遶境活動，強調用做工程的態度，繼續為新北拚建設。

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蘇巧慧說，首場座談從故鄉鶯歌出發，她與「新北隊」在鶯歌爭取鳳鳴簡易車站、鶯歌車站手扶梯、東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程、大漢溪堤外便道、鶯歌公有市場改善等建設，她需要更大台機器，可決定都市計畫，挹注醫療、圖書館、停車場等資源給地方，提供市民更多照顧，盼鶯歌民眾支持她當市長。

蘇︰加速泰板輕軌 力拚打造國影二期

在新莊座談會中，蘇巧慧指出，新莊有九個里是她的選區，她也是新莊女兒，她與吳秉叡攜手力保國家電影及視聽文化中心二期工程留駐新莊，及中央全額補助停車場建設，也成功爭取中央全額補助九．八億元推動「台六十五線增設新莊第二南下出口匝道」，預計明年發包動工；未來，她會加速泰板輕軌進度、將西盛支線納入評估，並力拚打造國影二期為金馬、金鐘、金曲獎「三金博物館」，同時推動擁有豐厚人文底蘊的新莊廟街活化。

李︰卡憨慢講話 絕不隨便開空頭支票

李四川參加「淡水媽」遶境活動，與新北市副市長劉和然、前行政院長蘇貞昌等人共同恭請媽祖登轎起駕。李四川表示，他「卡憨慢講話」，但是做工程的人講求的就是腳踏實地，包括已通車的淡海輕軌、即將通車的淡江大橋，以及正在施工中的淡北道路，都有參與，未來將繼續用做工程的態度解決問題，絕不隨便開空頭支票。

李四川競選陣營日前在臉書推出「川伯給推」，第一個跳出來推薦李四川的新北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄，不料影片才上架三天就被下架，傳出受到壓力，李四川昨天表示，競爭不是鬥爭，「希望不要為了選舉去為難我的朋友」。

蘇巧慧昨天被問到此事時回應，「我們不可能去施壓」，也沒跟新聞當事人聯繫，祝福（國民黨、民眾黨）對手初選順利，她會持續用政見和理念爭取市民支持新北隊。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與黨籍市議員參選人舉辦座談會，昨天上午從鶯歌出發。 （記者黃子暘攝）

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