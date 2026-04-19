宜市百年文昌廟 400份祈福禮搶光

宜蘭市公所昨天在百年文昌廟發放祈福禮，早上不到6點就有人排隊，限量400份全部發放完畢。（記者王峻祺攝）

宜蘭市公所昨天上午九點，在百年文昌廟發放祈福禮，為即將迎戰各項考試的學子祈福，不到六點就有民眾排隊，限量四百份全部發放完畢；順利領到「攏馬歐趴筆袋」等祝福好禮的學子，雀躍騎著單車返家，開心大讚將有安定力量備戰大考。

早上不到6點就有人排隊

宜蘭市長陳美玲說，藉由文昌帝君的保佑，祝願考生「金榜題名」與「馬到成功」，祈福是為了給考生打「強心針」，讓他們在考場上能穩健發揮，並祝福所有考生「考的都對，不會的也都對」。

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陳美玲表示，今年提供四百份限量祈福禮包，禮包內有聰明筆，寓意開智慧、下筆如有神，也有包中茶，取「包中」諧音，祝願考生錄取理想學校，並放置祈福筆袋，還有印上「馬到成功」的鑰匙圈，象徵順利達成目標。

特地來為孫子考試祈福的鄭姓婦人說，她以「祖母的心情」親自排隊，展現對孫輩深切的關懷與祝福，也藉此分享「宗教祈福」的傳統文化意義，祈願孩子們能夠心想事成。

宜蘭市公所今年也邀請宜蘭、復興、凱旋及中華國中等百名學生，參與祈福儀式，以芹菜、蔥、蒜及菜頭等寓意深遠的「祈福籃」，向文昌帝君表達誠摯心願。

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