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    首頁 > 生活

    強化技職設備 北市投入2.7億

    2026/04/19 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市內湖高工昨適逢四〇週年校慶，台北市長蔣萬安特別到場，獻上「生日快樂」祝福。蔣萬安表示，投資技職教育就是奠定台灣產業基礎，北市府投入二．七億推動技職學校相關場域、設備。

    蔣萬安表示，內湖高工一直是北市推展技職教育的重要基地，去年內湖高工參加WISPO世界創新科學專題奧林匹亞競賽中勇奪季軍，同學製作的「應用多任務學習神經網路建構可識譜六孔竹笛機器人」，結合AI、多工學習神經網路、機電整合與音樂演奏應用，能夠讀譜、控制氣流，不只是台北之光，也是台灣的驕傲。

    蔣萬安說，去年市府投入二．七億全面優化、提供技職學校相關場域、設備，打造智慧科技的夢工場。教育局說明，因應產業朝向智慧製造發展，北市推動新世代技職工場計畫，規劃從二〇二五年到二〇二七年補助近二．七億元，補助北市技術型高中更新實習工場設備，工科學校每校四千萬元、商科學校一千五百萬元為原則，採購機械手臂、自走機器人、高階AI算力電腦等設備，協助學校建立自動化的類產線，並與科技大學、企業合作開發相應課程，協助技術型高中學生即早接觸產業最新技術。

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