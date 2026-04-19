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    首頁 > 生活

    輝達進駐、磺港溪再造 北投房價亮眼

    2026/04/19 05:30 記者孫唯容／台北報導
    磺港溪再造工程串連拓寬人行道，打造友善行人空間，再加上重塑生態，將吸引重視生活品質的換屋族與退休族群進駐。（北市水利處提供）

    磺港溪再造工程串連拓寬人行道，打造友善行人空間，再加上重塑生態，將吸引重視生活品質的換屋族與退休族群進駐。（北市水利處提供）

    輝達海外總部落腳台北市北投士林科技園區，而台北市政府也針對北投磺港溪進行再造工程昨日竣工。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，輝達進駐帶來效益顯著，北市十二個行政區中，北投區今年第一季移轉棟數高達六二〇棟，較去年同期飆漲四十九％，已接近五成，居全市之冠；磺港溪附近奇岩重劃區近一年平均成交單價已近每坪百萬元。住商企研室執行總監徐佳馨表示，市府針對磺港溪做出整治，可以成為房價錦上添花的「助因」。

    賴志昶表示，磺港溪整治工程提升北投地區的防洪韌性與休憩機能，尤其是緊鄰的奇岩重劃區更是受惠，周邊水岸景觀與人行空間優化，將對周邊房市帶來顯著加分。他也舉例，奇岩重劃區本身即是與生態主題息息相關的低密度開發純住宅區，區內不僅有限高規範，且多數建築採退縮設計，綠覆蓋率更達六成以上，如今再加上磺港溪重塑生態，將吸引重視生活品質的換屋族與退休族群進駐。

    賴志昶也指出，北投地區房價，二〇二四、二〇二五年區域新案成交單價仍在每坪一三〇萬元上下，但至去年底與今年初，已有部分個案達到每坪一五〇到一六〇萬元新高天價，顯示輝達海外總部的效應帶動，確實吸引北市高資產族群積極進場。

    徐佳馨表示，長期以來台北市發展著重在東側的內湖、南港，北側有失落十年以上，輝達進駐北士科對區域房市是很久以來的強心針，市府針對磺港溪做出整治，雖較難成為帶動房價的主因，但也能成為錦上添花的「助因」，無論是輝達，還是其他科技產業也會對產業周邊的環境有所要求。

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