首例「還地於河」 北投磺港溪翻轉水岸景觀

北投磺港溪再造是第一個透過都市計畫變更進行「還地於河」的工程。 （北市水利處提供）

恢復自然溪流 整合奇岩1、2號公園 提升防洪安全 增加人行友善空間

台北市水利工程處進行北投區磺港溪再造工程，打破傳統「三面光」河道形式，將磺港溪恢復自然溪流型態，並整合奇岩一、二號公園，與周邊綠地結合，擴大滯洪空間，也增加人行友善空間，並增設步道與複層植栽，讓行走更安全，打造兼具防洪安全、生態友善與人本休憩的都市水岸。水利處指出，這是全國首個透過都市計畫土地使用分區變更的「還地於河」計畫，將部分綠地、道路用地變更為公園用地，部分綠地、公園用地變更為道路用地，工程經費七．一億元。

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全國首個透過都計變更計畫

水利處昨舉行工程竣工啟用暨園遊活動，台北市長蔣萬安表示，磺港溪是北投的「母親之河」，過去採河道底層、兩側都以水泥包覆的「三面光」結構，雖可顧及防洪、導水，卻破壞了生態，因此上任後積極與地方溝通，在二〇二三年動工，歷經兩年後這裡變得非常不一樣。

水利處表示，磺港溪兩側原為單向車道，現在於西側合併為雙向車道，將東側車道化為河道，左岸緩坡與公園整併，讓溪流與周邊環境自然銜接，不僅是水利工程突破，更是都市永續與生態共融里程碑。

沿線拓寬人行道、車道 友善生態

工程以「人本交通」與「韌性承洪」為核心理念，透過新河道整合公園、舊河道設置單、雙孔箱涵，大幅提升容洪空間及防洪能力，同時導入多孔性基質與自然式護岸設計，營造友善生態棲地，沿線也重新串聯並拓寬人行道、車道及公園步道空間，建構安全、舒適步行環境。

增設步道與植栽 擴大滯洪空間

工程範圍涵蓋河道整治、橋梁景觀優化及節點空間營造，包括共月橋、希冀橋及造型涼亭、廣場等設施，整合設計語彙，塑造獨特景觀意象。工程期間也保留大量既有喬木落實生態永續發展，並配合新植喬木、灌木多層次搭配，採取「四季皆開花、層次豐富、生態共融」原則，營造出全年具觀賞性河岸景觀。

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