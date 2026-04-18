為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中文學獎防堵AI文 議員促增口試

    2026/04/18 05:30 記者蘇孟娟／台中報導

    生成式AI文衝擊傳統文學獎？台中市議員施志昌與林祈烽十七日在市議會質詢指出，生成式AI技術日新月異，數秒內就能產生文章，文學創作恐被「AI文」攻佔，台中文學獎獎金高達一百六十八萬，憂獎勵創作恐獎勵到AI「得獎體」，促文化局增口試等機制防弊，文化局長陳佳君指出，已增列防AI文評審機制把關，近兩年均未發現「AI文」闖關。

    施志昌指出，生成式AI盛行，連國中生都能透過手機AI在數秒內產出結構嚴謹、修辭華麗的作品，文字創作恐「AI化」，台中文學獎基於公平採取的「匿名審查」制度，在AI時代下恐淪為漏洞，難能防範AI擅長的模版化、套路化「得獎體」。

    文化局︰增防弊評審機制

    施志昌建議，文學獎應改具名觀點，更參考國際先進文學獎看重作者對公共議題及社會實踐的獨到見解，這是AI最難模擬的部分，另在審查中加入口試、具名創作歷程說明，確保獎勵「真正的人」；畢竟AI潮流擋不住，他另建議，既然未能全面禁止AI，乾脆增設「人機協作類」，把融合AI創作列新獎類。

    陳佳君指出，台中文學獎明定禁止用AI投稿，另也增列防弊機制，評審過程若發現有AI疑義的文章，會請參選者提供創作的原稿與創作心路歷程的說明；至於是否增設「人機協作」組，會進行評估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播