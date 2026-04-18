台中文學獎防堵AI文 議員促增口試

生成式AI文衝擊傳統文學獎？台中市議員施志昌與林祈烽十七日在市議會質詢指出，生成式AI技術日新月異，數秒內就能產生文章，文學創作恐被「AI文」攻佔，台中文學獎獎金高達一百六十八萬，憂獎勵創作恐獎勵到AI「得獎體」，促文化局增口試等機制防弊，文化局長陳佳君指出，已增列防AI文評審機制把關，近兩年均未發現「AI文」闖關。

施志昌指出，生成式AI盛行，連國中生都能透過手機AI在數秒內產出結構嚴謹、修辭華麗的作品，文字創作恐「AI化」，台中文學獎基於公平採取的「匿名審查」制度，在AI時代下恐淪為漏洞，難能防範AI擅長的模版化、套路化「得獎體」。

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文化局︰增防弊評審機制

施志昌建議，文學獎應改具名觀點，更參考國際先進文學獎看重作者對公共議題及社會實踐的獨到見解，這是AI最難模擬的部分，另在審查中加入口試、具名創作歷程說明，確保獎勵「真正的人」；畢竟AI潮流擋不住，他另建議，既然未能全面禁止AI，乾脆增設「人機協作類」，把融合AI創作列新獎類。

陳佳君指出，台中文學獎明定禁止用AI投稿，另也增列防弊機制，評審過程若發現有AI疑義的文章，會請參選者提供創作的原稿與創作心路歷程的說明；至於是否增設「人機協作」組，會進行評估。

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