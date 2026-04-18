搶救鳳山街役場 文史團體籲復舊

鳳山街役場舊照。 （打狗文史再興會社提供）

近百年歷史 全國現存最老街役場 現為高市圖曹公分館

高市圖曹公分館經耐震補強工程施作，意外露出早期建築遺構，被證實就是近百年前「鳳山街役場」原始構造，但後續保存方向未明。市議員林智鴻昨與文史團體、文化局現勘，提出三點訴求，盼「全市現存最老市圖分館」，也是「全國現存最老街役場」的曹公分館，能再現百年前風華原貌。

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耐震補強施工挖到遺構 已停工

林智鴻表示，幸好文化局即時停工，但工程接下來如何進行，仍讓人擔憂。例如三月五日施作信義街牆面時，就將文史工作者確信為日治時期的紅磚拆除並廢棄，前天還有灌漿工程在信義街一側外牆施作，圖書館雖稱是為了安全緣故，但不知裡面是否還有保存價值的物件。

外觀正立面、側面磚牆 可能還在

最早在網路倡議的「打狗文史再興會社」常務理事陳坤毅憂心，一九四七年二二八事件期間，鳳山街役場、警察局與中山堂周邊，正是地方情勢變化的重要現場，鳳山最終能避免更大規模軍民衝突，相關空間皆為關鍵見證。如今舊中山堂已不復存在，若連街役場遺構也在工程中遭破壞，地方歷史紋理恐再度斷裂。

高市舊城文化協會榮譽理事長郭吉清研判，近百年來內部結構或有許多變化，但外觀正立面與側面磚牆應都還在，需要詳細測繪盤點。

地方要求盤點現況 恢復磚紅建築原貌

鳳山區縣衙里長王鈴雅也期待透過重現圖書館，讓里民更了解在地歷史；輔英科大講師莊世杰表示，曹公圖書館應儘速啟動恢復磚紅建築原貌，讓在地歷史軌跡更完整，並連結曹公圳、鳳儀書院和鳳邑城隍廟等史蹟。

文史團體提出三項訴求，一是「現況盤點」，結構補強不應破壞歷史部位，歷史部位須經專家學者與民團共同參與盤點；二是「公民對話」，盤點與施工狀態應落實資訊公開，並向地方說明；三是「歷史縫合」，在工程條件許可下，以外觀完整復舊為最終目標；文化局則表示會納入參考意見。

高雄市議員林智鴻（右三）攜手文史團體，籲搶救全市現存最老市圖分館「高市圖曹公分館」。（記者葛祐豪攝）

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