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    技藝教育扎根 內埔國中科展奪銀

    2026/04/18 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣114學年度國中技藝教育各職群體驗博覽會，各校展現特色。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣114學年度國中技藝教育各職群體驗博覽會，各校展現特色。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣國中技藝教育課程開辦率達百分之百，其中內埔國中學生以咖啡研究為主題，在今年屏縣科展競賽獲化學科國中組競賽第二名，成為理論與實務結合的楷模。

    屏縣二〇二一年起與台塑企業暨王長庚公益信託合作推動「國中技藝教育扎根計畫」，目前已成立十六個國中技藝教育社團，向下延伸國中技藝教育課程。

    今年內埔國中「大咖養成啡你莫屬社團」與校內師生合作參加屏縣科學展覽競賽，以作品「基於咖啡金杯理論抗氧化性之探討」獲得化學科國中組競賽第二名，成功將理論與實務結合，得獎學生包括林信喆、温芯妤、曾文妍，由教師李昭德、鄭凱予等人指導。

    林信喆表示，家人喜歡咖啡，他從小就接觸，能夠透過咖啡主題探討在科展獲獎很開心，未來還想參加技藝班課程繼續研究咖啡。

    屏縣府昨舉行國中技藝教育各職群體驗博覽會暨技藝競賽頒獎典禮，有六百四十四名選手參賽，其中一百八十三人獲獎，教育處表示，本學年共辦理一百九十二個抽離式課程班級、八校設立技藝教育專班，成立四所國中職業試探與體驗示範中心，提供學生多元試探職業興趣。

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