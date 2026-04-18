為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    重型帆船橫渡小琉球 比賽今登場

    2026/04/18 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    大鵬灣帆船生活節今將舉辦睽違七年的「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」。 （記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今將舉辦睽違七年的「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」。 （記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天將舉行「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」，今年共有十五支隊伍參加，屆時揚帆齊發的盛況精彩可期，大鵬灣國家風景區管理處歡迎民眾到場觀賞。

    從事帆船活動二十年的教練楊瑞吉表示，重型帆船橫渡賽不僅是體力的較量，更是團隊合作與航行經驗的考驗，從升帆、控帆到掌舵，每一個動作都需仰賴隊員間的高度默契。

    楊瑞吉指出，東港大鵬灣水域平穩適合入門者練習，玩出心得後若想要出海挑戰，小琉球則是最佳的目標，橫渡東港至小琉球是國內具代表性的長距離帆船賽事，比賽時間約五到六小時，當地海況穩定，對於有意嘗試長距離航行的船隊而言，是非常合適的航段。

    大鵬灣國家風景區管理處表示，睽違七年後，大鵬灣帆船節再次重啟經典帆船賽事，當天還有獨木舟趣味競賽，民眾可趁著週末假期，前來欣賞比賽，順道在大鵬灣與超人氣的Kakao Friends合影留念，並參與熱鬧市集與大型氣墊遊具，入夜後，漫步於「雲光島」及新「月漫步道」，感受大鵬灣獨有的浪漫夜色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播