重型帆船橫渡小琉球 比賽今登場

大鵬灣帆船生活節今將舉辦睽違七年的「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」。 （記者陳彥廷攝）

大鵬灣帆船生活節今天將舉行「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」，今年共有十五支隊伍參加，屆時揚帆齊發的盛況精彩可期，大鵬灣國家風景區管理處歡迎民眾到場觀賞。

從事帆船活動二十年的教練楊瑞吉表示，重型帆船橫渡賽不僅是體力的較量，更是團隊合作與航行經驗的考驗，從升帆、控帆到掌舵，每一個動作都需仰賴隊員間的高度默契。

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楊瑞吉指出，東港大鵬灣水域平穩適合入門者練習，玩出心得後若想要出海挑戰，小琉球則是最佳的目標，橫渡東港至小琉球是國內具代表性的長距離帆船賽事，比賽時間約五到六小時，當地海況穩定，對於有意嘗試長距離航行的船隊而言，是非常合適的航段。

大鵬灣國家風景區管理處表示，睽違七年後，大鵬灣帆船節再次重啟經典帆船賽事，當天還有獨木舟趣味競賽，民眾可趁著週末假期，前來欣賞比賽，順道在大鵬灣與超人氣的Kakao Friends合影留念，並參與熱鬧市集與大型氣墊遊具，入夜後，漫步於「雲光島」及新「月漫步道」，感受大鵬灣獨有的浪漫夜色。

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