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    首頁 > 生活

    屏美館秀創意 舊衣新穿變行走的畫

    2026/04/18 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣立美術館化身伸展台，學員開心走秀。 （記者羅欣貞攝）

    屏東縣立美術館化身伸展台，學員開心走秀。 （記者羅欣貞攝）

    先參觀美術館選出喜愛的畫作，再從家裡衣櫃中找出可與畫作色彩、線條匹配的舊衣，並經造型師專業指點，穿上自己重新詮釋的服裝、配件與畫作合影，人宛如從畫中走出來般不可思議，屏東縣立美術館首波藝術教育活動受到熱烈回響，十多位參與民眾昨天化身會行走的畫在館內走秀，直呼「太有趣了！」

    民眾穿搭匹配畫作 畫面有趣

    屏東縣立美術館「屏美放閃」藝術教育系列活動，跨界邀請萬秀洗衣店主理人張瑞夫與金馬獎電影《美國女孩》造型師張椆婷聯手策劃「創齡穿搭工作坊」，首先以「美術館穿什麼？打開畫框與衣櫃的對話」帶領學員走入展間，學員在專業造型師協助下完成個人造型，並於美術館空間成果走秀與影像紀錄，美術館化身為伸展台，開啟藝術與身體之間的動態對話。

    講師張瑞夫以老衣穿搭風格風靡國際社群，曾獲BBC、CNN等國際媒體關注；造型師張椆婷則擁有近十年影視造型經驗；兩人引導學員從屏美館典藏作品的色彩、線條等元素中尋找視覺線索，並結合自身衣櫃裡的私藏服飾，重新定義個人風格。

    美術館教育融入生活 變好玩

    學員劉一枝選的是藝術家袁廣鳴作品「能量的風景」，她從衣櫃裡翻出六年前喝喜酒、只穿過一次的花洋裝，搭配五顏六色的沙灘洋傘，她說，把舊衣融入新想法，重新改造，果然有變年輕、更青春的感覺；林姓女學員則以綠、黃色系日常服，搭配美國新媒體藝術家查克．利伯曼的互動裝置「再相遇的∞種可能」，她表示，美術館教育可以如此融入生活，實在太好玩了。

    文化處表示，美術館藝術教育系列活動，以形塑一座「動態的美術館」為核心概念，透過有趣且友善的教育推廣形式，引導民眾從靜態觀展轉向動態參與，讓不同的族群都能以最親近的方式走入藝術。

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