竹縣台一線替代道路 一期明年4月通車

台1線替代道路一期工程進度達53.85%，預估年底進度9成，明年初完工。（記者廖雪茹攝）

新竹縣台一線替代道路（縣道一一八線至台六十八線）一期新闢工程，預計明年四月竣工通車，為因應紓解交通壅塞的迫切需求，新竹縣政府今年開始分年編列預算，將投入約卅四．二五億元經費接續二期工程；工務處表示，設計監造勞務標以約一．一九億元完成招標作業，力拚今年底前工程發包。

新竹縣、市的南北向主要幹道不足，造成現行台一線、縣道一一七線等要道尖峰時段塞車嚴峻，用路人苦不堪言。台一線替代道路重新啟動，路線起點位於明新科技大學附近，終點接台六十八線快速公路武陵路交流道。考量建設規模及經費龐大，採分期建設方式推動，第一期工程二〇二四年十一月開工。

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北起118線中正西路 南迄台68線武陵交流道

工務處長戴志君表示，一期工程總經費約廿八．四三億元，北起一一八線中正西路，南迄台六十八線武陵交流道，全長約一．七公里，中間跨越頭前溪、豆子埔溪、澎湖窟圳及新社大排設置四座橋樑。目前工程進度五十三．八五％，預估年底進度九成，明年初完工。

為儘早完成台一線替代道路，竹縣府自今年起分年編列預算，以便接續施工。戴志君說，二期路線為一一八線到明新科大附近台一線，全長約二．六公里，總經費估計卅四．二五億元，今年度已編列六千五百萬元，預計一一六年度編十億七百五十萬元、一一七年度八億六六二五萬元、一一八年度八億六六二五萬元、一一九年度六億二千萬元。

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