中壢大巨蛋BOT招商 邀民間投資

桃園市政府規劃「中壢體育園區BOT案」將興建大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」。圖為完工模擬圖。 （桃園市政府提供）

桃園市政府規劃「桃園市中壢體育園區BOT案」，將興建大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」與購物中心，三月廿三日公告招商，六月廿三日截止收件，市府體育局預期吸引民間投資約四百億元，為確保運動產業發展與市民運動福利並行，招商文件中明訂「須興建營運至少二七五〇平方公尺（八三二坪）以上運動設施供民眾運動使用」。

中壢體育園區BOT案位於中壢區環中東路、環運路口，佔地達九公頃，未來可銜接中壢車站三鐵共構、捷運綠線延伸中壢段、鐵路地下化等交通建設。

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體育局長許彥輝說，此案定位為桃園市最高層級的大型室內多功能體育館、南桃園第一座購物中心，目的是帶動南桃園運動、娛樂、經濟與觀光產業同步升級，其中，大型室內體育館將是至少二萬一千席固定觀眾席位的場館，目前模擬體育館建築面積約二萬八六〇〇平方公尺，占總建築面積七〇％。

許彥輝說，台北、高雄巨蛋，多未提供社區型運動空間，桃市於招商文件中規範須興建營運至少八三二坪以上運動設施供民眾使用，還要求廠商須興建營運綜合球場、桌球室等室內運動設施，並納入里民優惠。

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