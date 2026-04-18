TAB新桃園幹線上路 縮短5幹線尖、離峰班距

桃園市政府舉行TAB新桃園幹線發表會，其中「迪士尼主題公車」亮相相當吸睛。（記者謝武雄攝）

台一幹線尖峰時段 縮至3至7分鐘1班

桃園市政府昨天舉行「TAB新桃園幹線（Taoyuan Arterial Bus）」發表會，主要是縮短五條既有幹線的尖峰、離峰班距，七條新闢幹線讓民眾不必再繞經市中心即可完成跨區移動，且新闢幹線試辦一年期間，持桃園市民卡可免費乘車，為市民打造便捷的通勤環境。

新闢7幹線試辦1年 持市民卡免費

市長張善政表示，TAB新桃園幹線的台一、BR、GR、高鐵、中豐幹線等五條既有幹線優化，朝尖峰十五分鐘內、離峰卅分鐘內的班距目標精進，其中，台一幹線尖峰時段班距已縮短為三至七分鐘一班車。

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新闢七條幹線除補足路廊服務，也納入南環線、北環線等環狀幹線，讓民眾不必再繞經市中心，即可完成跨區移動，提升往返便利性，針對日益增長的運量需求，市府也引進外縣市優質業者。

七條新闢幹線中，「11中山長興線」、「12大湳長庚線」已於今年一、三月通車；「13龍壽南竹線」、「北環線」預計七月通車；「南環線」、「15南園中園線」、「16桃龍竹（桃園—龍潭—竹北高鐵站）線」預計九月通車。

張善政說，市府將整合桃小巴接駁服務，今年目標新增一百條路線，透過各區長、里長協助盤點需求，將路線規劃更深入社區與鄰里；此外，新一代公車預測系統將於六月上線，利用新演算法提升到站資訊的準確度，讓民眾精準掌握候車時間。

搭乘迪士尼公車 可得2點參加抽獎

市府交通局長張新福表示，下個月起舉辦為期五個月的TAB幹線「月月乘車集點活動」，民眾搭乘TAB幹線公車，掃描車內官方LINE活動QR Code，即可獲得一點，若搭乘「迪士尼主題公車」可得二點，累積滿六點可參加抽獎，有機會抽中「東京或香港迪士尼雙人來回機票及門票」；軟硬體同步升級，如駕駛員制服更新、太陽能彩色電子紙智慧站牌及候車亭優化等，致力提升整體服務質感。

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