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    首頁 > 生活

    參山騎旅5/30登場 遊客庄、追火車

    2026/04/18 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    八卦山地區「二水—集集」路線為主軸，結合鐵道文化與騎乘體驗。（參山國家風景區管理處提供）

    八卦山地區「二水—集集」路線為主軸，結合鐵道文化與騎乘體驗。（參山國家風景區管理處提供）

    交通部觀光署參山國家風景區管理處「二〇二六參山騎旅」系列活動，將在五月卅日舉辦「漫遊獅頭山客庄嘉年華」、六月七日推出「鐵道騎跡．世界自行車日」。活動引領車友深入探索獅頭山、八卦山自然景觀與在地文化，四月廿日中午十二點起開放網路報名，相關活動資訊及報名連結可上參山國家風景區管理處臉書粉專查詢。

    參山處表示，五月卅日「漫遊獅頭山客庄嘉年華」，規劃全長約三十六．七公里路線，自南庄鄉公有停車場出發，沿一二四乙線延伸至峨眉湖環湖。沿途串聯客家聚落與自然景觀，邀請單車網紅小D與LINDA領騎，並安排導覽人員隨行服務，提供路線引導與補給支援。抵達終點後，將提供峨眉湖在地特色茶焗蛋與冷泡茶，並有抽獎活動，完成全程者有機會獲得「九天八夜單車環島行程」及「摺疊自行車」等多項好禮。

    另，六月七日「鐵道騎跡．世界自行車日」，則以八卦山地區「二水—集集」路線為主軸，結合鐵道文化與騎乘體驗，讓民眾在騎行追火車過程中，感受沿線人文歷史與景觀特色。

    參山處長曹忠猷表示，今年騎旅系列活動，規劃讓不同年齡與族群皆能輕鬆參與。從親子家庭、休閒騎士到年輕族群，都能在騎旅過程中找到適合自己的節奏，歡迎大家報名參與。

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