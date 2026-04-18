詐領健保費 知名婦幼診所被搜索

新北市板橋區菡生婦幼診所傳出涉嫌詐領健保費，新北地方檢察署率隊前往搜索。（記者黃子暘攝）

初估金額逾300萬 板橋菡生院長150萬元交保

新北市菡生婦幼診所涉嫌詐領健保費，金額初估三百多萬元；新北地檢署前天指揮新北市調查處搜索菡生婦幼診所等五處，帶回十六人，昨訊後依詐欺及偽造文書等罪嫌，諭知院長邱淑芳一五〇萬元交保、副院長林文傑一二〇萬元交保，其他涉案人員及產婦各以五萬到八十萬元不等交保。

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自願剖腹生產 偽造成具適應症

據了解，該診所疑涉從二〇二〇年至二〇二五年間，以不實診斷證明及病歷等，將產婦自願剖腹生產偽造成具適應症剖腹生產，以此詐領健保差額，初估約三百多萬元；產婦也以此申請商業保險理賠初估約五百多萬元。

新北市衛生局表示，該診所犯行如經法院判決確定，負責醫師將依「醫師法」第廿五條，利用業務機會犯罪行為經判刑確定，移付懲戒，最重可廢止醫師證書。

菡生透過粉專發布聲明表示，全力配合司法機關進行調查程序，對造成患者與社會大眾的不安與困擾深表歉意。

健保署台北業務組組長李純馥指出，該診所在二〇二一年及二〇二二年間，就被發現申報資料「不太妥當」，當時即主動啟動專案調查，要求院所提供病歷進行審查。經查確認該診所在生產相關申報上確有不當情形，申報量較一般診所平均高出約三成，要求院所返還三八五萬元不當申報費用，並進行輔導與規勸。此次若再查出違規情形，將依法追討費用。

產前至產後護理 一條龍服務

據了解，菡生提供從產前檢查、廿四小時接生、產後護理到小兒科照顧的「一條龍」服務，是新北板橋相當知名的婦產科診所。

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