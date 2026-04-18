21歲黑戶青年 讀小二課程 心智已如高中生

本報獨家報導 繼續追蹤 隱形人踏進新世界 學會上網、搭公車、手作商品

本報去年獨家報導台中市廿一歲的黃姓黑戶青年，因為出生後未曾報戶口，導致無法就學、就業，幾乎如「隱形人」般存在，去年二月他被趕出家門而流落街頭，幸被里長蘇乙青發現通報才重回社會安置、申報戶口；蘇乙青昨天分享，黃姓青年現在就讀夜校，已經會上網、會搭公車出遊，還會手作商品展覽、當解說員，心智表達長成如高中生模樣。

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看懂生活用字 表達能力進步

北屯區北京里的里長蘇乙青分享，與近十個月不見的黃姓青年相見，感覺他的個性仍然單純、天真，他去年九月開始就讀夜校，目前學習到國小二年級的課程，已能看懂大部分的生活用字，表達能力也明顯進步。

安置中心白天為他安排實習工廠及社交課程，也教他製作手作擴香石，社工稱讚他個性穩定，還安排他擔任解說員引導外賓。

蘇乙青表示，黃姓青年生活充實，白天到實習工廠上社交課，晚上去夜校上課，心智逐漸成長，今年農曆過年時，已經會搭公車到中央公園去看燈會和煙火，日前也與中心搭遊覽車到高雄戶外教學，輔導老師還帶他去參觀剛開幕的台中漢神百貨。

黃姓青年也像時下青少年一樣愛滑手機，使用善心人士贈送的手機上網、拍影片，學會剪輯影片，還用紙板自製手機殼，但他被被社工和醫師提醒，要縮短上網時間。

心疼父親辛苦工作 過年送紅包

蘇乙清說，黃姓青年從小家境貧困、個性節儉，今年過年探望父親時還送上紅包，心疼父親辛苦工作；黃姓青年也感謝社會大眾的關心，包括持續捐贈物資、送紅包等，黃姓青年喜歡設計商品，也愛拍攝影片，蘇乙青希望為他募集一台二手電腦，幫助他學習。

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