補發薪資只是起點 全教總：教師復職後權益 仍待完善

教師法修法前進一步，代理教師工會呼籲設專屬補償制度。（翻攝官方臉書）

查無實據案件 恢復名譽應有更積極作為

立法院昨三讀通過「教師法」修正案，明定教師停聘事由消滅且未遭解聘或終局停聘處分、並回復聘任者，應補發停聘期間全數本薪（年功薪）及學術研究加給。教師團體均表達肯定，但也呼籲教育部應完善復職權益與名譽保障。

全教總發出聲明表達高度肯定，理事長侯俊良指出，過去教師在遭停聘調查期間，即使最終證明清白，仍無法追回停聘期間薪資，形同承受不必要的經濟懲罰，此次修法明確規範補發完整薪資，有助落實程序正義，也回應教師長期訴求。

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停聘差勤紀錄應全面註銷

侯俊良強調，補發薪資僅是第一步，教師復職後的權益仍待進一步完善，包括停聘期間若曾自費負擔代課費用，應由主管機關全額負擔；停聘期間的差勤紀錄應全面註銷，避免影響後續考核、甄選或介聘；另對查無實據的案件，應建立更積極的名譽恢復與補償機制。

全教產：涉及整體勞動條件

全教產理事長林蕙蓉指出，此次修法確實回應教師長期訴求，然而教師薪資結構除了本薪與學術研究加給外，尚包括職務加給、地域加給及各項獎金，並涉及休假、考核與年終獎金等整體勞動條件，停聘期間影響並非僅限於單一薪資項目。

修法未保障代理教師權益

全國代理暨代課教師產業工會雖對修法立意表示肯定，此舉有助於保障教育從業人員之名譽與經濟生活，但理事長黃湘仙表示，此項修法在現行的制度設計下，忽略「代理教師」基於定期契約（一年一聘）所面臨的結構性弱勢，修法美意無法實質保障代理教師之權益。

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