嘉義藝術節 結合皮克敏手遊城市散步

嘉市文化局長謝育哲表示，嘉義藝術節結合 Pikmin Bloom，推出「Pikmin Bloom 迷你散步」。（記者丁偉杰攝）

嘉市年度藝文盛事「二〇二六嘉義藝術節」將於五月繽紛登場，市府昨舉行記者會，宣布活動期間美秀集團將回嘉義舉行成團十週年演唱會，以及知名馬戲團FOCASA等逾十五組藝文團體演出，此外結合Pikmin Bloom（皮克敏手遊），推出「Pikmin Bloom 迷你散步」，透過城市散步、參與場域方式，讓民眾在探索與互動之中，感受嘉市的文化風景。

5月美秀等藝文逾15組團體演出

市府文化局長謝育哲說，藝術節首先由五月一日至三日在嘉義公園登場的「嘉義咖啡節」揭開序幕；嘉義文創園區於五月一日至三日、十六至十七日及卅至卅一日推出主題市集，市立美術館等各文化場域亦同步展開展覽與活動；裝置藝術設置在嘉義火車站、市立博物館、文化公園三場域。

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美秀集團成團十週年演唱會，首站將於五月廿三、廿四日在原大同技術學院嘉市區校本部登場，兩場已完售；五月卅至卅一日在文化公園包含知名馬戲團隊FOCASA等超過十五組藝術團隊演出。

「Pikmin Bloom 迷你散步」活動期間，民眾可透過Pikmin Bloom應用程式與特殊地點互動，獲得專屬飾品皮克敏金色花苗，相關內容將陸續公布在Pikmin Bloom官網。

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