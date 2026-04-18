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    首頁 > 生活

    古坑鳳梨纖維循環場域完工 7月上線

    2026/04/18 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    中央、雲林縣府等產官學研在古坑建置鳳梨纖維循環場域。（記者黃淑莉攝）

    中央、雲林縣府等產官學研在古坑建置鳳梨纖維循環場域。（記者黃淑莉攝）

    農糧署、雲林縣府透過產官學研攜手在古坑建置一座鳳梨纖維循環場域，把鳳梨葉、莖等農業廢棄物變成受國際品牌喜愛的天然纖維，極具市場潛力，雲林縣府將協助購買田間自動採葉機、分選機等機器取代人力，降低成本提高競爭力，預計七月上線。

    雲林鳳梨種植面積約八、九百公頃，產生大量的鳳梨莖葉等廢棄物，縣府與農糧署共同出資補助，攜手雲林縣永興果菜生產合作社、虎尾科技大學、工業技術研究院、紡織產業綜合研究所雲林分部等，透過產官學研在古坑建置雲林地區首座鳳梨纖維循環場域，已完工進入試車階段。

    葉莖農廢轉化纖維 不增碳排

    紡研所雲林分部主任林兼民指出，鳳梨纖維是天然纖維，碳排係數低，只有化學纖維的五分之一至六分之一，且廢棄後自然分解，不會增加碳排，深受國際品牌喜愛，不過台灣人工貴，一公斤成本是東南亞的三倍，長期下來台灣會失去競爭力，因此最耗人力的前期工作要有機器取代才能降低成本。

    永興果菜生產合作社理事主席黃威騰表示，目前廠房設施設備由農糧署補助設置，期望能持續協助優化與精進，仍需購買自動採葉機、分選機；縣府表示，將全力協助推動機械化採收及分葉設備建構，讓鳳梨資材全循環體系順利運作。

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