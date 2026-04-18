虎尾芒果大道 設「詩文燈箱」變人文步道

雲林縣府將全長一．二公里的「芒果大道」人行步道，集結四名縣內文學作家詩作，製作成十組「詩文燈箱」。（記者李文德攝）

選錄4名雲林縣曾美滿、王大豐、游淑如及已故丁耀林10組詩作 呈現在地文化底蘊

雲九二之一線（芒果大道）拓寬工程在去年通車，為展現地方人文特色，縣府將全長一．二公里人行步道，集結四名縣內文學作家詩作，製作成十組詩文燈箱，昨天開箱。被收錄作品的作家曾美滿表示，文化、文學是城鎮櫥窗，很開心能夠將詩作透過燈箱讓民眾品味詩韻。

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交工局長汪令堯表示，「芒果大道」周邊方圓三．五公里，有虎尾郡役所、合同廳舍等廿八處人文觀光景點，形成文化觀光交通軸道，因此在人行步道設置詩文燈箱，集結曾美滿、王大豐、游淑如及已故作家丁耀林的詩集，分別有《虎尾小鎮》、《風來過》、《甘蔗的滋味》、《漫漫長路我走過》等十組。

汪令堯指出，燈箱呈現的詩文與虎尾鎮有所連結，如曾美滿老師的《虎尾小鎮》寫道「糖廠煙囪是敦厚地標，吐納煙霧漫城天空，致敬的圖騰」，便是闡述虎尾糖廠製糖時的情形。

縣長張麗善昨出席典禮，一一將感謝狀贈給收錄作品的文學家們。她表示，盼打造台灣新詩道，讓民眾從「芒果大道」享受到詩詞歌賦所富含的文化韻味，也希望讓更多人了解雲林不是文化沙漠。

曾美滿表示，很榮幸有機會讓詩作被選錄在「芒果大道」，讓散步的民眾可以朗讀及閱讀文學，品味在地文化底蘊。

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