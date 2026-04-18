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    首頁 > 生活

    台南教保員虐童終身禁用 園方停招1年

    2026/04/18 05:30 記者洪瑞琴／台南報導

    南市中西區一間私立幼兒園爆發教保服務人員不當對待幼兒事件南市議會第四屆第七次定期會昨開議，多位議員關心質詢。南市教育局長鄭新輝說明調查與懲處結果，強調經審議認定違法情節重大，已依法祭出重罰並公告。

    教育局指出，去年十一月接獲通報後即啟動調查程序，並入園調閱監視器影像查核，吳姓教保員在教學與照顧過程中，對多達十三名幼兒施以推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等行為，甚至將幼兒裝入紙箱拍打搖晃長達廿分鐘，並以書本及紙張摀住幼兒臉部，行為明顯逾越社會可接受範圍，經「教保相關人員違法事件認定委員會」審議，認定吳員屬情節重大不當管教，依《教保服務人員條例》裁處五十萬元罰鍰，並終身不得再任教保服務人員。

    幼兒園負責人因未善盡督導管理責任，將處以最高六萬元罰鍰，並限期停止招生一年，已將涉案人員姓名與任職機構名稱，公告於「幼兒園不適任人員公告專區」及「全國教保資訊網」，供民眾查詢，盼透過公開機制強化社會監督，確保幼兒受教安全。

    此外，同班崔姓教保員雖未直接施暴，但全程在場卻未制止、放任漠視不當管教，裁處六萬元罰鍰，並管制一年不得任教保服務人員，另須完成九小時相關輔導管教課程及撰寫心得報告。

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