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    首頁 > 生活

    龍崎頂級綠竹筍 每公斤拍賣最高700元

    2026/04/18 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    綠竹筍開始採收，龍崎區農會持續啟動共同運銷。（記者吳俊鋒攝）

    綠竹筍開始採收，龍崎區農會持續啟動共同運銷。（記者吳俊鋒攝）

    口感像梨子受歡迎 母親節後將「大出」 農會持續加強推廣

    位處偏遠的台南龍崎，雖然是全市人口最少的行政區，但出產的綠竹筍遠近馳名，正值採收期，農會持續啟動共同運銷，目前仍未「大出（盛產期）」，供應量有限，但因已建立市場口碑，物稀為貴，帶動行情，頂級品今年春節後在北部拍賣價格最高一度達到每公斤七百元，顯見搶手程度。

    彎如牛角 又稱「牛角筍」

    龍崎區農會總幹事林韋如說，由於特殊的砂質壤土，轄內的綠竹筍栽種環境得天獨厚，肉質鮮嫩、清甜，吃起來像梨子，饕客喜愛，且外觀彎如牛角，因而獲得「牛角筍」的封號，每年都以共同運銷的模式，協助拓展國內通路，儘管已經進入產季，各地的綠竹筍也陸續上市，但頂級品每公斤的拍賣價格有四百元，仍居高不下。

    產銷第12班 做到全年採收

    林韋如提到，農會的蔬菜產銷第十二班，因裝有人工澆灌，以及夜間燈照等設施，採收「全年無休」，非正式產季期間，各界搶貨，前兩個月頂級品拍賣價格每公斤最高飆至七字頭，深受歡迎可見一斑；預估母親節之後，市場上的綠竹筍遽增，將持續加大推廣力道，以紓解市場賣壓。

    農會推廣部主任董啟聖指出，去年入冬後，氣候偏乾，原本擔心影響綠竹筍的採收時程，兒童、清明節連假出現明顯降雨，老天爺「即刻救援」，產季趨於正常，共同運銷作業也持續展開，現階段每週集貨三天，單日平均約一．五噸，供應量穩定。

    助筍農拓通路 辦評鑑行銷

    董啟聖表示，農會與產銷班合作，嚴格把關、篩選，運往台北一、二市拍賣的綠竹筍，分為六等，由於各地收成陸續推出，根據連日來的統計資料，龍崎的各級均價每公斤兩百七十元，名列前茅。龍崎的綠竹筍栽種面積約三百公頃，大出期間，單日到貨量常超過五噸，除了積極協助拓展通路之外，也將持續舉辦評鑑比賽，樹立優質品牌，並結合產業文化活動，多面向推廣，全力行銷地方特色，確保農民收益。

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